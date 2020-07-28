"الصحة": عدد المتعافين من كورونا في المملكة يتجاوز 225 ألف حالة

عقب تسجيل 2688 حالة تعافٍ جديدة اليوم

قالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 2688 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد إلى 225624 حالة.

وأعلنت الوزارة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 1897 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID -19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 270831 حالة، من بينها 42418 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2103 حالات حرجة.

وأوضحت أن الحالات المسجلة وعددها 1897 حالات منها 41% إناث، و59% ذكور.

فيما بلغ عدد الوفيات 2789 حالة، بإضافة 29 حالة وفاة جديدة.

ولفتت إلى أنه تم إجراء 64137 فحصاً مخبرياً جديداً، ليصل إجمالي عدد الفحوصات 3174886 فحصاً، حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق “موعد” أو زيارة عيادات تطمن التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتس آب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.