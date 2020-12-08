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نمو الاقتصاد الياباني بمعدل 22.9% خلال الربع الثالث

بعد نموه بمعدل ربع سنوي قدره 8.2% خلال الربع الثاني

أظهرت بيانات اقتصادية رسمية نُشرت اليوم، نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 22.9% من إجمالي الناتج المحلي سنوياً.

وتزيد هذه الأرقام الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية، عن توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 21.5% سنوياً بعد نموه بمعدل 28.8% سنويا خلال الربع الثاني من العام الحالي.

في الوقت نفسه، سجّل الاقتصاد الياباني نمواً ربع سنوي بمعدل 5% خلال الربع الثالث من العام الحالي متوافقا مع توقعات المحللين بعد نموه بمعدل ربع سنوي قدره 8.2% خلال الربع الثاني.

وأشار تقرير مكتب الحكومة اليابانية، إلى تراجع الإنفاق الاستثماري في اليابان خلال الربع الثالث بنسبة 2.4% مقارنة بالربع الثاني، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 3.2%، بعد تراجع بنسبة 4.5% خلال الربع الثاني.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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نمو الاقتصاد الياباني بمعدل 22.9% خلال الربع الثالث
سبق

أظهرت بيانات اقتصادية رسمية نُشرت اليوم، نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 22.9% من إجمالي الناتج المحلي سنوياً.

وتزيد هذه الأرقام الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية، عن توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 21.5% سنوياً بعد نموه بمعدل 28.8% سنويا خلال الربع الثاني من العام الحالي.

في الوقت نفسه، سجّل الاقتصاد الياباني نمواً ربع سنوي بمعدل 5% خلال الربع الثالث من العام الحالي متوافقا مع توقعات المحللين بعد نموه بمعدل ربع سنوي قدره 8.2% خلال الربع الثاني.

وأشار تقرير مكتب الحكومة اليابانية، إلى تراجع الإنفاق الاستثماري في اليابان خلال الربع الثالث بنسبة 2.4% مقارنة بالربع الثاني، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 3.2%، بعد تراجع بنسبة 4.5% خلال الربع الثاني.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
08:55 AM

نمو الاقتصاد الياباني بمعدل 22.9% خلال الربع الثالث

بعد نموه بمعدل ربع سنوي قدره 8.2% خلال الربع الثاني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات اقتصادية رسمية نُشرت اليوم، نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 22.9% من إجمالي الناتج المحلي سنوياً.

وتزيد هذه الأرقام الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية، عن توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 21.5% سنوياً بعد نموه بمعدل 28.8% سنويا خلال الربع الثاني من العام الحالي.

في الوقت نفسه، سجّل الاقتصاد الياباني نمواً ربع سنوي بمعدل 5% خلال الربع الثالث من العام الحالي متوافقا مع توقعات المحللين بعد نموه بمعدل ربع سنوي قدره 8.2% خلال الربع الثاني.

وأشار تقرير مكتب الحكومة اليابانية، إلى تراجع الإنفاق الاستثماري في اليابان خلال الربع الثالث بنسبة 2.4% مقارنة بالربع الثاني، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 3.2%، بعد تراجع بنسبة 4.5% خلال الربع الثاني.

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