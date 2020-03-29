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المسؤولية الاجتماعية في نادي الاتفاق تطلق مسابقة "كلنا مسؤول"

أطلقت المسؤولية الاجتماعية بنادي الاتفاق مسابقة تحت عنوان "كلنا مسؤول" للقضاء على فيروس كورونا الجديد كوفيد-19، وسيكون آخر موعد لتسليم المشاركات يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري.

وتتلخّص فكرة المسابقة بصناعة الأسرة فيديو اجتماعيًّا توعويًّا في المنزل، وذلك حول سبل الوقاية من فيروس كورونا الجديد، والأفكار المفيدة والممتعة للبقاء في المنزل بحيث لا يتعدى الفيديو 120 ثانية.

ومن جهته أكد مدير المسؤولية الاجتماعية بنادي الاتفاق هذلول البريك، أن مسابقة النادي تأتي ضمن المبادرات التي تهدف لنشر الوعي المجتمعي من خلال محتوى إبداعي من صنع الأسرة، بشرط أن يكون داخل المنزل، مبينًا أن النادي قد رصد جوائز نقدية بقيمة 18 ألف ريال مقسمة على 6 فائزين؛ منهم 3 مشتركين في تويتر، و3 آخرين في الأنستغرام، بواقع 3 آلاف لكل فائز، موضحاً أن آلية الاختيار ستكون خاضعة للجنة المشرفة على المسابقة وللمحتويات التي ستحظى على الأكثر إعجابًا في تويتر والانستغرام.

وأشار الهذول إلى أن المجال مفتوح لكل المبدعين في المملكة، سواء للمواطنين والمقيمين بحيث سيكون آخر موعد استلام للمشاركات على حساب النادي الرسمي يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري.

وقال الهذلول حول شروط المسابقة: "يجب أن تكون معلومات المحتوى واضحة ودقيقة مصادقة لإرشادات وزارة الصحة، وأن يكون تصوير الفيديو في المنزل، كما يشترط أن يكون المشارك متابعًا لحساب النادي الرسمي مع عمل إعادة تغريدة للمسابقة، ولن تقبل أي مشاركة ما لم يرفق المحتوى بهاشتاق #مسابقة_كلنا_مسؤول" .

فيروس كورونا الجديد نادي الاتفاق

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المسؤولية الاجتماعية في نادي الاتفاق تطلق مسابقة "كلنا مسؤول"
سبق

أطلقت المسؤولية الاجتماعية بنادي الاتفاق مسابقة تحت عنوان "كلنا مسؤول" للقضاء على فيروس كورونا الجديد كوفيد-19، وسيكون آخر موعد لتسليم المشاركات يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري.

وتتلخّص فكرة المسابقة بصناعة الأسرة فيديو اجتماعيًّا توعويًّا في المنزل، وذلك حول سبل الوقاية من فيروس كورونا الجديد، والأفكار المفيدة والممتعة للبقاء في المنزل بحيث لا يتعدى الفيديو 120 ثانية.

ومن جهته أكد مدير المسؤولية الاجتماعية بنادي الاتفاق هذلول البريك، أن مسابقة النادي تأتي ضمن المبادرات التي تهدف لنشر الوعي المجتمعي من خلال محتوى إبداعي من صنع الأسرة، بشرط أن يكون داخل المنزل، مبينًا أن النادي قد رصد جوائز نقدية بقيمة 18 ألف ريال مقسمة على 6 فائزين؛ منهم 3 مشتركين في تويتر، و3 آخرين في الأنستغرام، بواقع 3 آلاف لكل فائز، موضحاً أن آلية الاختيار ستكون خاضعة للجنة المشرفة على المسابقة وللمحتويات التي ستحظى على الأكثر إعجابًا في تويتر والانستغرام.

وأشار الهذول إلى أن المجال مفتوح لكل المبدعين في المملكة، سواء للمواطنين والمقيمين بحيث سيكون آخر موعد استلام للمشاركات على حساب النادي الرسمي يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري.

وقال الهذلول حول شروط المسابقة: "يجب أن تكون معلومات المحتوى واضحة ودقيقة مصادقة لإرشادات وزارة الصحة، وأن يكون تصوير الفيديو في المنزل، كما يشترط أن يكون المشارك متابعًا لحساب النادي الرسمي مع عمل إعادة تغريدة للمسابقة، ولن تقبل أي مشاركة ما لم يرفق المحتوى بهاشتاق #مسابقة_كلنا_مسؤول" .

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
08:48 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
03:25 AM

المسؤولية الاجتماعية في نادي الاتفاق تطلق مسابقة "كلنا مسؤول"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أطلقت المسؤولية الاجتماعية بنادي الاتفاق مسابقة تحت عنوان "كلنا مسؤول" للقضاء على فيروس كورونا الجديد كوفيد-19، وسيكون آخر موعد لتسليم المشاركات يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري.

وتتلخّص فكرة المسابقة بصناعة الأسرة فيديو اجتماعيًّا توعويًّا في المنزل، وذلك حول سبل الوقاية من فيروس كورونا الجديد، والأفكار المفيدة والممتعة للبقاء في المنزل بحيث لا يتعدى الفيديو 120 ثانية.

ومن جهته أكد مدير المسؤولية الاجتماعية بنادي الاتفاق هذلول البريك، أن مسابقة النادي تأتي ضمن المبادرات التي تهدف لنشر الوعي المجتمعي من خلال محتوى إبداعي من صنع الأسرة، بشرط أن يكون داخل المنزل، مبينًا أن النادي قد رصد جوائز نقدية بقيمة 18 ألف ريال مقسمة على 6 فائزين؛ منهم 3 مشتركين في تويتر، و3 آخرين في الأنستغرام، بواقع 3 آلاف لكل فائز، موضحاً أن آلية الاختيار ستكون خاضعة للجنة المشرفة على المسابقة وللمحتويات التي ستحظى على الأكثر إعجابًا في تويتر والانستغرام.

وأشار الهذول إلى أن المجال مفتوح لكل المبدعين في المملكة، سواء للمواطنين والمقيمين بحيث سيكون آخر موعد استلام للمشاركات على حساب النادي الرسمي يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري.

وقال الهذلول حول شروط المسابقة: "يجب أن تكون معلومات المحتوى واضحة ودقيقة مصادقة لإرشادات وزارة الصحة، وأن يكون تصوير الفيديو في المنزل، كما يشترط أن يكون المشارك متابعًا لحساب النادي الرسمي مع عمل إعادة تغريدة للمسابقة، ولن تقبل أي مشاركة ما لم يرفق المحتوى بهاشتاق #مسابقة_كلنا_مسؤول" .

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