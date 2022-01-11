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186 من منسوبي الموارد البشرية بالرياض يتلقون الجرعة المعززة للقاح كوفيد- 19

ضمن الحملة التي أطلقها الفرع لمستفيديه من الرعاية

تلقى 186 موظفًا وموظفة من منسوبي فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اليوم الثلاثاء الجرعة الثالثة المعززة للقاح كوفيد_19وتم تسجيلهم مباشرة في منصة توكلنا وذلك ضمن الحملة الوقائية التي أطلقها الفرع بداية الأسبوع الماضي في كل دور ومراكز الإيواء التابعة له.

وكانت حملة التطعيم التي نظمها ونفذها الكادر الصحي بإدارة الخدمات الطبية بالفرع بدأت بحصر الأعداد ثم التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير اللقاح ثم إعداد آلية منظمة لتنفيذ الحملة تدريجيًا بحيث تشمل جميع الفئات المستفيدة من الرعاية في منطقة الرياض بمحافظاتها من المسنين وذوي الإعاقة والأيتام والكادر الوظيفي العامل معهم.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بفرعها بمنطقة الرياض حرصت منذ بدء الجائحة على تطبيق كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في جميع دور ومراكز الإيواء ومقار العمل التابعة لها ومن ضمن هذه الإجراءات تنفيذ حملات التطعيم بجرعاتها الثلاث لحماية مستفيديها والموظفين من تحورات فيروس كورونا التي قد تحدث كل فترة.

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186 من منسوبي الموارد البشرية بالرياض يتلقون الجرعة المعززة للقاح كوفيد- 19
سبق

تلقى 186 موظفًا وموظفة من منسوبي فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اليوم الثلاثاء الجرعة الثالثة المعززة للقاح كوفيد_19وتم تسجيلهم مباشرة في منصة توكلنا وذلك ضمن الحملة الوقائية التي أطلقها الفرع بداية الأسبوع الماضي في كل دور ومراكز الإيواء التابعة له.

وكانت حملة التطعيم التي نظمها ونفذها الكادر الصحي بإدارة الخدمات الطبية بالفرع بدأت بحصر الأعداد ثم التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير اللقاح ثم إعداد آلية منظمة لتنفيذ الحملة تدريجيًا بحيث تشمل جميع الفئات المستفيدة من الرعاية في منطقة الرياض بمحافظاتها من المسنين وذوي الإعاقة والأيتام والكادر الوظيفي العامل معهم.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بفرعها بمنطقة الرياض حرصت منذ بدء الجائحة على تطبيق كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في جميع دور ومراكز الإيواء ومقار العمل التابعة لها ومن ضمن هذه الإجراءات تنفيذ حملات التطعيم بجرعاتها الثلاث لحماية مستفيديها والموظفين من تحورات فيروس كورونا التي قد تحدث كل فترة.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
11:19 PM

186 من منسوبي الموارد البشرية بالرياض يتلقون الجرعة المعززة للقاح كوفيد- 19

ضمن الحملة التي أطلقها الفرع لمستفيديه من الرعاية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقى 186 موظفًا وموظفة من منسوبي فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اليوم الثلاثاء الجرعة الثالثة المعززة للقاح كوفيد_19وتم تسجيلهم مباشرة في منصة توكلنا وذلك ضمن الحملة الوقائية التي أطلقها الفرع بداية الأسبوع الماضي في كل دور ومراكز الإيواء التابعة له.

وكانت حملة التطعيم التي نظمها ونفذها الكادر الصحي بإدارة الخدمات الطبية بالفرع بدأت بحصر الأعداد ثم التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير اللقاح ثم إعداد آلية منظمة لتنفيذ الحملة تدريجيًا بحيث تشمل جميع الفئات المستفيدة من الرعاية في منطقة الرياض بمحافظاتها من المسنين وذوي الإعاقة والأيتام والكادر الوظيفي العامل معهم.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بفرعها بمنطقة الرياض حرصت منذ بدء الجائحة على تطبيق كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في جميع دور ومراكز الإيواء ومقار العمل التابعة لها ومن ضمن هذه الإجراءات تنفيذ حملات التطعيم بجرعاتها الثلاث لحماية مستفيديها والموظفين من تحورات فيروس كورونا التي قد تحدث كل فترة.

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