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يناير المقبل .. "العبيد" يوقع للهلال قادمًا من النصر

أشارت تقارير صحفية، خلال اليومين الماضيين، إلى اقتراب لاعب النصر عبدالرحمن العبيد من التوقيع - رسمياً- للغريم التقليدي الهلال، خلال فترة "الميركاتو الشتوي".

وسرت أنباء عن رفض اللاعب التجديد للنصر، مع قرب انتهاء عقده مع الأصفر، وأكدت الأنباء مؤخرًا أن العبيد وقع بالفعل عقد انتقاله للهلال لمدة ثلاث سنوات .

وتعد هذه أولى صفقات "الميركاتو الشتوي" للأزرق والذي يبدأ في يناير المقبل، التي تكتسب زخمًا خاصًا بين قطبي العاصمة الهلال والنصر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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يناير المقبل .. "العبيد" يوقع للهلال قادمًا من النصر
سبق

أشارت تقارير صحفية، خلال اليومين الماضيين، إلى اقتراب لاعب النصر عبدالرحمن العبيد من التوقيع - رسمياً- للغريم التقليدي الهلال، خلال فترة "الميركاتو الشتوي".

وسرت أنباء عن رفض اللاعب التجديد للنصر، مع قرب انتهاء عقده مع الأصفر، وأكدت الأنباء مؤخرًا أن العبيد وقع بالفعل عقد انتقاله للهلال لمدة ثلاث سنوات .

وتعد هذه أولى صفقات "الميركاتو الشتوي" للأزرق والذي يبدأ في يناير المقبل، التي تكتسب زخمًا خاصًا بين قطبي العاصمة الهلال والنصر.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
03:53 PM

يناير المقبل .. "العبيد" يوقع للهلال قادمًا من النصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشارت تقارير صحفية، خلال اليومين الماضيين، إلى اقتراب لاعب النصر عبدالرحمن العبيد من التوقيع - رسمياً- للغريم التقليدي الهلال، خلال فترة "الميركاتو الشتوي".

وسرت أنباء عن رفض اللاعب التجديد للنصر، مع قرب انتهاء عقده مع الأصفر، وأكدت الأنباء مؤخرًا أن العبيد وقع بالفعل عقد انتقاله للهلال لمدة ثلاث سنوات .

وتعد هذه أولى صفقات "الميركاتو الشتوي" للأزرق والذي يبدأ في يناير المقبل، التي تكتسب زخمًا خاصًا بين قطبي العاصمة الهلال والنصر.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,824
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,940
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