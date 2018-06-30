إصابة 15 شخصاً باختناق في حريق بمنزل بـ"منتزه الطائف"

فرق الهلال الأحمر نقلت 10 حالات لمجمع الملك فيصل

أصيب 15 شخصاً باختناق بسيط جراء استنشاق دُخان حريق نشب بأحد المنازل في حي المُنتزه بالطائف.

ونقلت 10 حالات إلى مجمع الملك فيصل ، فيما عولجت الحالات المتبقية بالموقع عن طريق مُسعفي الهلال الأحمر الذين باشروا الحادث، بجانب فرق الدفاع المدني صباح اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعوي في الطائف، شادي بن عابد الثبيتي: بعدما تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، البلاغ، أرسلت أربع فرق إسعافية للموقع بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي.

وأضاف: رجال الدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحريق وتم نقل عشرة مصابين إلى مجمع الملك فيصل الطبي لتلقي العلاج.