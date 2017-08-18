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فريق متخصص بالمخ والأعصاب ينقذ طفلة وسيدة من الموت بالطائف

بعد سنوات من نقل الحالات الحرجة لمجمع الملك فيصل في الموعد

نجح فريق متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمجمع الملك فيصل الطبي في الطائف من إنقاذ طفل صاحب أشهر أربعة، وسيدة ثلاثينية تعاني من ورم بالمخ.

وكانت طوارئ المستشفى قد استقبلت طفلاً بعمر أربعة أشهر تعرض لإصابة بالرأس نتيجة حادث مروري أدّت قوة الارتطام لحدوث نزيف داخلي لديه في المخ "تحت الجافية"، وهو ما تسبب في ضغط على أغشية المخ أدخلت الطفل في غيبوبة.

وعلى الفور تدخّل الفريق الطبي لنقل الطفل لغرفة العمليات لوقف النزيف ومعالجة آثاره لتتحسن حالة الطفل بشكلٍ كبير ويخضع حالياً للمتابعة بعد استقرار حالته الصحية وتماثله للشفاء بإذن الله.

في الوقت نفسه، تزايدت معاناة سيدة ثلاثينية من نوبة صداع حاد لازمتها، وبالكشف عليها وإجراء الفحوص الإشعاعية تبين وجود كتلة متصلة بالوريد عبارة عن ورم يحيط بالمخ بقطر 4 سم استوجب سرعة التدخل الجراحي لاستئصاله من قبل أطباء جراحة المخ والأعصاب بالمجمع لتغادر المريضة بعد أيام المستشفى وهي بصحة وعافية.

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فريق متخصص بالمخ والأعصاب ينقذ طفلة وسيدة من الموت بالطائف
سبق

نجح فريق متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمجمع الملك فيصل الطبي في الطائف من إنقاذ طفل صاحب أشهر أربعة، وسيدة ثلاثينية تعاني من ورم بالمخ.

وكانت طوارئ المستشفى قد استقبلت طفلاً بعمر أربعة أشهر تعرض لإصابة بالرأس نتيجة حادث مروري أدّت قوة الارتطام لحدوث نزيف داخلي لديه في المخ "تحت الجافية"، وهو ما تسبب في ضغط على أغشية المخ أدخلت الطفل في غيبوبة.

وعلى الفور تدخّل الفريق الطبي لنقل الطفل لغرفة العمليات لوقف النزيف ومعالجة آثاره لتتحسن حالة الطفل بشكلٍ كبير ويخضع حالياً للمتابعة بعد استقرار حالته الصحية وتماثله للشفاء بإذن الله.

في الوقت نفسه، تزايدت معاناة سيدة ثلاثينية من نوبة صداع حاد لازمتها، وبالكشف عليها وإجراء الفحوص الإشعاعية تبين وجود كتلة متصلة بالوريد عبارة عن ورم يحيط بالمخ بقطر 4 سم استوجب سرعة التدخل الجراحي لاستئصاله من قبل أطباء جراحة المخ والأعصاب بالمجمع لتغادر المريضة بعد أيام المستشفى وهي بصحة وعافية.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
06:03 PM

فريق متخصص بالمخ والأعصاب ينقذ طفلة وسيدة من الموت بالطائف

بعد سنوات من نقل الحالات الحرجة لمجمع الملك فيصل في الموعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نجح فريق متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمجمع الملك فيصل الطبي في الطائف من إنقاذ طفل صاحب أشهر أربعة، وسيدة ثلاثينية تعاني من ورم بالمخ.

وكانت طوارئ المستشفى قد استقبلت طفلاً بعمر أربعة أشهر تعرض لإصابة بالرأس نتيجة حادث مروري أدّت قوة الارتطام لحدوث نزيف داخلي لديه في المخ "تحت الجافية"، وهو ما تسبب في ضغط على أغشية المخ أدخلت الطفل في غيبوبة.

وعلى الفور تدخّل الفريق الطبي لنقل الطفل لغرفة العمليات لوقف النزيف ومعالجة آثاره لتتحسن حالة الطفل بشكلٍ كبير ويخضع حالياً للمتابعة بعد استقرار حالته الصحية وتماثله للشفاء بإذن الله.

في الوقت نفسه، تزايدت معاناة سيدة ثلاثينية من نوبة صداع حاد لازمتها، وبالكشف عليها وإجراء الفحوص الإشعاعية تبين وجود كتلة متصلة بالوريد عبارة عن ورم يحيط بالمخ بقطر 4 سم استوجب سرعة التدخل الجراحي لاستئصاله من قبل أطباء جراحة المخ والأعصاب بالمجمع لتغادر المريضة بعد أيام المستشفى وهي بصحة وعافية.

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