هيئة تطوير مكة تعلن نجاح أعمالها لموسم الحج

الخطة التشغيلية استهدفت الارتقاء بالخدمات المقدمة

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة، نجاح خطتها التشغيلية وأعمالها التنفيذية لموسم حج هذا العام 1441هـ، التي اعتمدت في وقت سابق ونفذت وفق أعلى المعايير.

وبهذه المناسبة، رفع مستشار رئيس الهيئة لمشاريع مكة المكرّمة والمشاعر المقدسة م.علاء النفيعي، الشكر والتقدير لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، على الدعم اللامحدود والمستمر الذي تجده الهيئة في جميع مشاريعها وخططها وبرامجها، وخاصة المتعلقة بالمشاعر المقدّسة التي تتعلق بخدمة ضيوف الرحمن، وتوجيهه الدائم بالتنفيذ وفقاً لأعلى المعايير.

ورفع "النفيعي"، الشكر للأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرّمة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة، على الدعم الذي وجدته الهيئة منذ الإعداد للخطة والمشاريع المستهدفة في هذا الموسم ومتابعته الميدانية للمشاريع والتشغيل التجريبي لهذه المشاريع قبل موسم الحج وتشجيع وتحفيز فرق العمل.

واشتملت الخطة التشغيلية للهيئة هذا العام على مشاريع "تشغيل وصيانة مشروع منشأة الجمرات، وتشغيل وصيانة مشروع أنفاق العزيزية والشعبين، وتشغيل وصيانة مشروع نظام تلطيف المناخ، وتشغيل وصيانة ونظافة مجمعات دورات بالمشاعر المقدّسة.

وهدفت الخطة التشغيلية لحج هذا العام إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة التي تشرف على تنفيذها الهيئة بالمشاعر المقدّسة وما يضمن سلامة الحجاج والعاملين بالمشاريع من جائحة كورونا.

وأسفر التنسيق المتواصل للهيئة مع جميع الجهات ذات العلاقة وحلقات النقاش التي عقدتها الهيئة خلال العام، في إنجاح موسم حج هذا العام.