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"غيث" تصافح عفيف اليوم بأمطار خفيفة إلى متوسطة

شملت مواقع متفرّقة كأول حالة واسعة هذا الموسم

صافحت الحالة المطرية "غيث"، اليوم، مناطق مختلفة من محافظة عفيف بأمطار خفيفة إلى ما قبل المتوسطة، كأول حالة مطرية تكون رقعتها واسعة في هذا الوسم.

وشملت الأمطار مواقع متفرقة؛ منها مركز المدينة ومناطق غربها وغرب جنوب وشمال عفيف؛ حيث كست المياه الأرض، وأدت لجريان بعض الشعاب الصغيرة.

غيث عفيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"غيث" تصافح عفيف اليوم بأمطار خفيفة إلى متوسطة
سبق

صافحت الحالة المطرية "غيث"، اليوم، مناطق مختلفة من محافظة عفيف بأمطار خفيفة إلى ما قبل المتوسطة، كأول حالة مطرية تكون رقعتها واسعة في هذا الوسم.

وشملت الأمطار مواقع متفرقة؛ منها مركز المدينة ومناطق غربها وغرب جنوب وشمال عفيف؛ حيث كست المياه الأرض، وأدت لجريان بعض الشعاب الصغيرة.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
08:59 PM

"غيث" تصافح عفيف اليوم بأمطار خفيفة إلى متوسطة

شملت مواقع متفرّقة كأول حالة واسعة هذا الموسم

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فهد الغبيوي - عفيف
0
832

صافحت الحالة المطرية "غيث"، اليوم، مناطق مختلفة من محافظة عفيف بأمطار خفيفة إلى ما قبل المتوسطة، كأول حالة مطرية تكون رقعتها واسعة في هذا الوسم.

وشملت الأمطار مواقع متفرقة؛ منها مركز المدينة ومناطق غربها وغرب جنوب وشمال عفيف؛ حيث كست المياه الأرض، وأدت لجريان بعض الشعاب الصغيرة.

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