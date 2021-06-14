"تقويم التعليم" تنفّذ اختبار "كفايات الدبلوم" لمعهد الإدارة

بمشاركة أكثر من 4 آلاف متقدم من خمس مدن بالمملكة

نفّذت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، اختبار "كفايات الدبلوم العالي للعلوم القانونية" الذي يعدّ أحد معايير القبول في برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية بمعهد الإدارة العامة، وذلك بمشاركة 4679 متقدماً ومتقدمة من خمس مدن بالمملكة.

وشهدت مدن الرياض وجدة والدمام وبريدة وأبها إجراء الاختبار الذي قام بإعداده وتنفيذه المركز الوطني للقياس، ضمن مشاريع تعزيز الشراكة وتنويع منتجات القياس والتقويم، التي تسعى من خلالها الهيئة للمشاركة في تنفيذ مبادرات الجهات المستفيدة، والإسهام في تحقيق مستهدفاتها المرتبطة برؤية المملكة 2030.

ويهدف الاختبار إلى قياس مدى استعداد المتقدمين لدراسة القانون (Aptitude for Studying Law) والتأكد من أن المتقدم لديه الكفايات اللازمة للنجاح في التخصص، فيما تشتمل أقسام الاختبار على التفكير المنطقي والاستدلالي والتفكير التحليلي والفهم والاستيعاب، إضافة إلى المهارات الحسابية والثقافة العامة والالتزام والمرونة.