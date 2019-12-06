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مصرع مسن دهساً من قبل طفل يقود سيارة في "سبت الجارة" بالقنفذة

مواطنون يجددون مطالباتهم بتوفير إسعاف للمركز الصحي بالمنطقة

تسبب حادث دهس بسيارة يقودها طفل، بمصرع مسن في العقد السادس، أثناء استعداده للذهاب لأداء صلاة الجمعة اليوم بمركز سبت الجارة (٤٠ كم) شرق محافظة القنفذة.

وتفصيلاً بحسب مصدر لـ"سبق"، فإن طفلاً يدرس بإحدى الصفوف بالمرحلة المتوسطة، كان يقود سيارته بسرعة عالية داخل أحد الأحياء بالمركز قبيل صلاة الجمعة، وعند عبور المسن الستيني الشارع لتغيير ملابسه استعداداً للصلاة والذهاب للمسجد، داهمه القدر قبل ذلك.

وأشار المصدر إلى أن عدداً من المواطنين تجمعوا حول الحادثة، لمشاهدة الرجل المسن وهو ما زال ملقى على الأرض، في انتظار وصول إسعاف الهلال الأحمر، حيث علمت "سبق" من المصدر أن الرجل المسن بقي ملقى على الأرض لأكثر من ساعة حتى وصول سيارة إسعاف الهلال الأحمر، التي تأخرت كثيراً في نقله لبعدها عن المكان.

وبعد وصولهم تولى رجال الهلال الأحمر نقله لمستشفى القنفذة العام، إلا أنه توفي خلال نقله للمستشفى متأثراً بإصاباته الشديدة والبالغة الخطورة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة جددت مطالبات أهالي مركز "سبت الجارة" لإيجاد سيارة إسعاف بالمركز الصحي، ووجود مركز للهلال الأحمر، معبرين عن استيائهم الشديد من عدم توفرهما، كما طالبوا بضرورة وجود وسائل السلامة منها وجود مطبات صناعية في هذا الشارع الذي يقع أمام المحلات التجارية، لتسببه في عدد من الحوادث الجسيمة منها مصرع المواطن الستيني اليوم، وأيضاً حادثة الأسبوع المنصرم لارتطام "وانيتين" ما أدى لإصابة 10 أشخاص، بينهم 6 طلاب بالقنفذة، والتي غطتها "سبق" في حينه.

حادث دهس الهلال الأحمر مركز صحي سبت الجارة

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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مصرع مسن دهساً من قبل طفل يقود سيارة في "سبت الجارة" بالقنفذة
سبق

تسبب حادث دهس بسيارة يقودها طفل، بمصرع مسن في العقد السادس، أثناء استعداده للذهاب لأداء صلاة الجمعة اليوم بمركز سبت الجارة (٤٠ كم) شرق محافظة القنفذة.

وتفصيلاً بحسب مصدر لـ"سبق"، فإن طفلاً يدرس بإحدى الصفوف بالمرحلة المتوسطة، كان يقود سيارته بسرعة عالية داخل أحد الأحياء بالمركز قبيل صلاة الجمعة، وعند عبور المسن الستيني الشارع لتغيير ملابسه استعداداً للصلاة والذهاب للمسجد، داهمه القدر قبل ذلك.

وأشار المصدر إلى أن عدداً من المواطنين تجمعوا حول الحادثة، لمشاهدة الرجل المسن وهو ما زال ملقى على الأرض، في انتظار وصول إسعاف الهلال الأحمر، حيث علمت "سبق" من المصدر أن الرجل المسن بقي ملقى على الأرض لأكثر من ساعة حتى وصول سيارة إسعاف الهلال الأحمر، التي تأخرت كثيراً في نقله لبعدها عن المكان.

وبعد وصولهم تولى رجال الهلال الأحمر نقله لمستشفى القنفذة العام، إلا أنه توفي خلال نقله للمستشفى متأثراً بإصاباته الشديدة والبالغة الخطورة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة جددت مطالبات أهالي مركز "سبت الجارة" لإيجاد سيارة إسعاف بالمركز الصحي، ووجود مركز للهلال الأحمر، معبرين عن استيائهم الشديد من عدم توفرهما، كما طالبوا بضرورة وجود وسائل السلامة منها وجود مطبات صناعية في هذا الشارع الذي يقع أمام المحلات التجارية، لتسببه في عدد من الحوادث الجسيمة منها مصرع المواطن الستيني اليوم، وأيضاً حادثة الأسبوع المنصرم لارتطام "وانيتين" ما أدى لإصابة 10 أشخاص، بينهم 6 طلاب بالقنفذة، والتي غطتها "سبق" في حينه.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
09:35 PM

مصرع مسن دهساً من قبل طفل يقود سيارة في "سبت الجارة" بالقنفذة

مواطنون يجددون مطالباتهم بتوفير إسعاف للمركز الصحي بالمنطقة

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علي السحاري - القنفذة
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تسبب حادث دهس بسيارة يقودها طفل، بمصرع مسن في العقد السادس، أثناء استعداده للذهاب لأداء صلاة الجمعة اليوم بمركز سبت الجارة (٤٠ كم) شرق محافظة القنفذة.

وتفصيلاً بحسب مصدر لـ"سبق"، فإن طفلاً يدرس بإحدى الصفوف بالمرحلة المتوسطة، كان يقود سيارته بسرعة عالية داخل أحد الأحياء بالمركز قبيل صلاة الجمعة، وعند عبور المسن الستيني الشارع لتغيير ملابسه استعداداً للصلاة والذهاب للمسجد، داهمه القدر قبل ذلك.

وأشار المصدر إلى أن عدداً من المواطنين تجمعوا حول الحادثة، لمشاهدة الرجل المسن وهو ما زال ملقى على الأرض، في انتظار وصول إسعاف الهلال الأحمر، حيث علمت "سبق" من المصدر أن الرجل المسن بقي ملقى على الأرض لأكثر من ساعة حتى وصول سيارة إسعاف الهلال الأحمر، التي تأخرت كثيراً في نقله لبعدها عن المكان.

وبعد وصولهم تولى رجال الهلال الأحمر نقله لمستشفى القنفذة العام، إلا أنه توفي خلال نقله للمستشفى متأثراً بإصاباته الشديدة والبالغة الخطورة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة جددت مطالبات أهالي مركز "سبت الجارة" لإيجاد سيارة إسعاف بالمركز الصحي، ووجود مركز للهلال الأحمر، معبرين عن استيائهم الشديد من عدم توفرهما، كما طالبوا بضرورة وجود وسائل السلامة منها وجود مطبات صناعية في هذا الشارع الذي يقع أمام المحلات التجارية، لتسببه في عدد من الحوادث الجسيمة منها مصرع المواطن الستيني اليوم، وأيضاً حادثة الأسبوع المنصرم لارتطام "وانيتين" ما أدى لإصابة 10 أشخاص، بينهم 6 طلاب بالقنفذة، والتي غطتها "سبق" في حينه.

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