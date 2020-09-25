"الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية نيكاراغوا
استعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك عبر اتصال هاتفي
أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الصديقَيْن، وسُبل توطيدها وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وزير الدولة للشؤون الخارجية
عادل الجبير
"الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية نيكاراغوا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-09-25
أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الصديقَيْن، وسُبل توطيدها وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
08:27 PM
"الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية نيكاراغوا
استعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك عبر اتصال هاتفي
أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الصديقَيْن، وسُبل توطيدها وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.