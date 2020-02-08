"أموت في بيتي" .. فيديوهات صادمة لعزل المصابين بكورونا "بالقوة"

الخوف من "معسكرات الموت" في الصين

كما يحدث دائمًا مع الأوبئة القاتلة، يريد هؤلاء الناس الموت في بيوتهم بعيدًا عن معسكرات عزل مرضى كورونا، فقد أظهرت مقاطع فيديو من مدينة "ووهان" وسط الصين، موظفين في قطاع الصحة وهم يسحبون المشتبه بإصابتهم بالمرض بقوة وصرامة، من أجل الذهاب إلى المكان المخصص لعزل كل المصابين المحتملين.

ويظهر الفيديو موظفي الصحة وهم يسحبون شخصين مشتبه بإصابتهما بالمرض من داخل منزلهم، فيما يظهر شخص ثالث وهو يرتمي أرضًا، رافضًا أن يرافق موظفي القطاع الصحي الذين ظهروا بلباس وقائي وأقنعة لحماية أنفسهم من خطر الفيروس القاتل.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، أبدى الرجل ممانعة شديدة، وهو ما استدعى من الطاقم الطبي أن يبذل مجهودًا كبيرًا حتى يقوم بحمله قسرًا حتى يتوجه صوب المستشفى في مدينة ووهان، التي انطلق منها الفيروس إلى أنحاء الصين والعالم.

وبحلول السبت، أودى فيروس "كورونا" بحياة أكثر من 700 شخص، من بينهم 86 حالة وفاة في يوم الجمعة وحده، فيما سجلت أكثر من 34 ألفًا و500 إصابة في العالم.

وفي مقطع فيديو آخر، ظهر عناصر الشرطة الصينية وهم يحاولون أن يقتادوا سيدة في الخارج، لأنها لا ترتدي القناع الواقي.

ويوم الجمعة، كشفت مصادر صينية أن حكومة محلية في وسط البلاد أمرت بعزل كل المصابين المحتملين بـ"كورونا" داخل أماكن خاصة يقال إنها أقرب إلى المعسكرات.

ويسري قرار العزل الطبي على أربعة أنواع من الحالات، هي؛ حالات الإصابة المؤكدة، والحالات المشتبه فيها، والأشخاص الذين كانوا على اتصال بالفئتين السابقتين، والأشخاص الذين يعانون ارتفاعًا في درجة حرارة الجسم.

ويعيش في مدينة ووهان الصينية أكثر من 14 مليون نسمة، ولم يعرف بعد كيف سيوضع الأشخاص المشتبه فيهم رهن العزل ولا المكان الذي سيوضعون به.

وتقوم السلطات الصينية بحملة دؤوبة لأجل رصد الإصابة، وتقوم بزيارة البيوت وفحص الناس لأجل عزل المصابين حتى لا ينقلوا المرض لمن يعيشون معهم.