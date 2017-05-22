"عمل الرياض" يضبط 14 مخالفة وينذر 8 محال خلال حملته التفتيشية

زار 78 محلاً للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها

واصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملاته التفتيشية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها، وتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

وفي التفاصيل، نفّذ مكتب عمل الرياض حملة استهدفت محال المستلزمات النسائية ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية بأحد المجمعات التجارية الكبرى، حيث أسفرت الحملة عن زيارة 78 محلاً وضبط 14 مخالفة وإنذار 8 محال.

وأكد عبدالكريم عسيري مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض أن هذه الحملة هي امتدادٌ للحملات التفتيشية المنفذة على جميع المنشآت في كل أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها، وسيعقبها حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحال بقرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

وشدد "عسيري" على أنه وفقًا للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفرادًا.



