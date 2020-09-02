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"التجمع الصحي" بالقصيم يحقق "النطاق الأخضر" و"المركز الأول" على مستوى المملكة

في "تقييم المتسوق السري" وبعد تقدم مستشفيي "القوارة" و"عيون الجواء"

حقق التجمع الصحي بالقصيم المركز الأول على مستوى المملكة، في مؤشرات الأداء العام للمنشآت الصحية بالمملكة في تقييم المتسوق السري من قبل وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية لشهر يوليو الماضي.

ويهدف التقييم للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية؛ كونه إحدى مبادرات منظومة وزارة الصحة للتحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وتميّز التجمع الصحي بالقصيم بحصوله على النطاق الأخضر في مؤشر الأداء على مستوى المملكة وحيداً دون غيره من المنشآت الصحية الأخرى، وذلك ورود مستشفى عيون الجواء ومستشفى القوارة العام ضمن أفضل خمسة مستشفيات على مستوى المملكة في تقييم الأداء.

ويأتي حصول التجمع الصحي تأكيداً لحرصه على رفع كفاءة الخدمات الصحية وتقديمها بجودة عالية، ترتقي لتلبي طموحات متلقي الخدمة، ورفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمة في كافة مكونات التجمع بالمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"التجمع الصحي" بالقصيم يحقق "النطاق الأخضر" و"المركز الأول" على مستوى المملكة
سبق

حقق التجمع الصحي بالقصيم المركز الأول على مستوى المملكة، في مؤشرات الأداء العام للمنشآت الصحية بالمملكة في تقييم المتسوق السري من قبل وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية لشهر يوليو الماضي.

ويهدف التقييم للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية؛ كونه إحدى مبادرات منظومة وزارة الصحة للتحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وتميّز التجمع الصحي بالقصيم بحصوله على النطاق الأخضر في مؤشر الأداء على مستوى المملكة وحيداً دون غيره من المنشآت الصحية الأخرى، وذلك ورود مستشفى عيون الجواء ومستشفى القوارة العام ضمن أفضل خمسة مستشفيات على مستوى المملكة في تقييم الأداء.

ويأتي حصول التجمع الصحي تأكيداً لحرصه على رفع كفاءة الخدمات الصحية وتقديمها بجودة عالية، ترتقي لتلبي طموحات متلقي الخدمة، ورفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمة في كافة مكونات التجمع بالمنطقة.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
07:59 PM

"التجمع الصحي" بالقصيم يحقق "النطاق الأخضر" و"المركز الأول" على مستوى المملكة

في "تقييم المتسوق السري" وبعد تقدم مستشفيي "القوارة" و"عيون الجواء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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حقق التجمع الصحي بالقصيم المركز الأول على مستوى المملكة، في مؤشرات الأداء العام للمنشآت الصحية بالمملكة في تقييم المتسوق السري من قبل وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية لشهر يوليو الماضي.

ويهدف التقييم للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية؛ كونه إحدى مبادرات منظومة وزارة الصحة للتحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وتميّز التجمع الصحي بالقصيم بحصوله على النطاق الأخضر في مؤشر الأداء على مستوى المملكة وحيداً دون غيره من المنشآت الصحية الأخرى، وذلك ورود مستشفى عيون الجواء ومستشفى القوارة العام ضمن أفضل خمسة مستشفيات على مستوى المملكة في تقييم الأداء.

ويأتي حصول التجمع الصحي تأكيداً لحرصه على رفع كفاءة الخدمات الصحية وتقديمها بجودة عالية، ترتقي لتلبي طموحات متلقي الخدمة، ورفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمة في كافة مكونات التجمع بالمنطقة.

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