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"الأرصاد": سماء غائمة على جنوب المملكة وغربها تتخللها سحب رعدية ممطرة بالمرتفعات

ارتفاع نسبة الرطوبة وتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على السواحل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة إلى غائمة جزئيًّا على جنوب وغرب المملكة، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يُتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة وتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المملكة الغربية والشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10- 32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سماء غائمة على جنوب المملكة وغربها تتخللها سحب رعدية ممطرة بالمرتفعات
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة إلى غائمة جزئيًّا على جنوب وغرب المملكة، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يُتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة وتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المملكة الغربية والشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10- 32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
08:37 AM

"الأرصاد": سماء غائمة على جنوب المملكة وغربها تتخللها سحب رعدية ممطرة بالمرتفعات

ارتفاع نسبة الرطوبة وتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على السواحل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة إلى غائمة جزئيًّا على جنوب وغرب المملكة، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يُتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة وتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المملكة الغربية والشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10- 32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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