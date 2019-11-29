الدوري السعودي يصبح الرابع قارّيًّا بفضل فوز الهلال بالآسيوية

تقدم الدوري السعودي للمحترفين مركزين في ترتيب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ليصعد للمركز الرابع متقدمًا على الدوري الإيراني، والكوري الجنوبي.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، يتواجد الدوري السعودي خلف الصيني الذي يتصدر بـ100 نقطة، ويأتي خلفه القطري ثانيًا بـ97 نقطة، مقابل 93 نقطة للدوري الياباني الذي حلّ ثالثًا، ووصل مجموع نقاط الدوري السعودي إلى 88.

وجاء ذلك بعدما حقّق الهلال لقب دوري أبطال آسيا 2019 على حساب أوراوا الياباني، بعدما كسب الهلال مواجهة الذهاب بهدف نظيف في الذهاب بالرياض، وفاز بهدفين دون رد في لقاء الإياب بطوكيو اليابانية.

وتأهّل الهلال إلى كأس العالم للأندية الذي سيقام في ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، ومن المقرر أن يلاقي الترجي التونسي في مباراته الأولى.

