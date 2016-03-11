النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة جدة تنهي إجراءاتها لانتظام 23 ألف طالب عبر الفصول الإلكترونية

ذللت كافة الصعوبات واتخذت كل التدابير لضمان استمرار المسيرة التعليمية

أنهت جامعة جدة كافة التدابير والإجراءات التي تضمن انتظام وإتمام العملية التعليمية لـ أكثر من ٢٣ ألف طالب وطالبة من خلال الفصول الإلكترونية ونظام "البلاك بورد" والمنصات الخاصة بالجامعة والتي تتطلب حضور الطلاب إلكترونياً.

وأوضح المتحدث باسم جدة الدكتور رياض الحربي أنه تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمتابعة مستجدات وباء كورونا ومنع انتشاره وتنفيذاً لقرار وزير التعليم القاضي بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية وحرصاً على سلامة منسوبي ومنسوبات جامعة جدة.

وتابع: وقد تم وبمتابعة مستمرة من مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان اتخاذ كافة الإجراءات والتأكد التام من جاهزية وكفاءة المواقع الإلكترونية والوقوف على متطلباتها ودعمها بالكفاءات التشغيلية اللازمة.

وأضاف: وقف أمس الثلاثاء وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبيد آل مظف يرافقه عدد من قيادات الجامعة على مركز التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد اطلعوا خلالها على كافة الخدمات والتجهيزات المقدمة للطلاب والطالبات وبحث كافة العوائق والمشكلات واتخاذ الحلول العاجلة لها.

من جانب آخر يولي مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان أهمية خاصة لانتظام أعضاء الهيئة التعليمية بالجامعة وتقديم دروسهم التعليمية إلكترونياً وإيصالها للطلاب والطالبات بكل يسر وسهولة وتلقي كافة الملاحظات وتذليل كافة الصعوبات لضمان استمرار المسيرة التعليمية بنجاح ووفق المأمول لمواجهة الظروف الراهنة.

جدة جامعة جدة الفصول الإلكترونية التعليم عن بعد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جامعة جدة تنهي إجراءاتها لانتظام 23 ألف طالب عبر الفصول الإلكترونية
سبق

أنهت جامعة جدة كافة التدابير والإجراءات التي تضمن انتظام وإتمام العملية التعليمية لـ أكثر من ٢٣ ألف طالب وطالبة من خلال الفصول الإلكترونية ونظام "البلاك بورد" والمنصات الخاصة بالجامعة والتي تتطلب حضور الطلاب إلكترونياً.

وأوضح المتحدث باسم جدة الدكتور رياض الحربي أنه تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمتابعة مستجدات وباء كورونا ومنع انتشاره وتنفيذاً لقرار وزير التعليم القاضي بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية وحرصاً على سلامة منسوبي ومنسوبات جامعة جدة.

وتابع: وقد تم وبمتابعة مستمرة من مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان اتخاذ كافة الإجراءات والتأكد التام من جاهزية وكفاءة المواقع الإلكترونية والوقوف على متطلباتها ودعمها بالكفاءات التشغيلية اللازمة.

وأضاف: وقف أمس الثلاثاء وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبيد آل مظف يرافقه عدد من قيادات الجامعة على مركز التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد اطلعوا خلالها على كافة الخدمات والتجهيزات المقدمة للطلاب والطالبات وبحث كافة العوائق والمشكلات واتخاذ الحلول العاجلة لها.

من جانب آخر يولي مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان أهمية خاصة لانتظام أعضاء الهيئة التعليمية بالجامعة وتقديم دروسهم التعليمية إلكترونياً وإيصالها للطلاب والطالبات بكل يسر وسهولة وتلقي كافة الملاحظات وتذليل كافة الصعوبات لضمان استمرار المسيرة التعليمية بنجاح ووفق المأمول لمواجهة الظروف الراهنة.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
12:20 AM
اخر تعديل
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
01:07 AM

جامعة جدة تنهي إجراءاتها لانتظام 23 ألف طالب عبر الفصول الإلكترونية

ذللت كافة الصعوبات واتخذت كل التدابير لضمان استمرار المسيرة التعليمية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
631

أنهت جامعة جدة كافة التدابير والإجراءات التي تضمن انتظام وإتمام العملية التعليمية لـ أكثر من ٢٣ ألف طالب وطالبة من خلال الفصول الإلكترونية ونظام "البلاك بورد" والمنصات الخاصة بالجامعة والتي تتطلب حضور الطلاب إلكترونياً.

وأوضح المتحدث باسم جدة الدكتور رياض الحربي أنه تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمتابعة مستجدات وباء كورونا ومنع انتشاره وتنفيذاً لقرار وزير التعليم القاضي بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية وحرصاً على سلامة منسوبي ومنسوبات جامعة جدة.

وتابع: وقد تم وبمتابعة مستمرة من مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان اتخاذ كافة الإجراءات والتأكد التام من جاهزية وكفاءة المواقع الإلكترونية والوقوف على متطلباتها ودعمها بالكفاءات التشغيلية اللازمة.

وأضاف: وقف أمس الثلاثاء وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبيد آل مظف يرافقه عدد من قيادات الجامعة على مركز التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد اطلعوا خلالها على كافة الخدمات والتجهيزات المقدمة للطلاب والطالبات وبحث كافة العوائق والمشكلات واتخاذ الحلول العاجلة لها.

من جانب آخر يولي مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان أهمية خاصة لانتظام أعضاء الهيئة التعليمية بالجامعة وتقديم دروسهم التعليمية إلكترونياً وإيصالها للطلاب والطالبات بكل يسر وسهولة وتلقي كافة الملاحظات وتذليل كافة الصعوبات لضمان استمرار المسيرة التعليمية بنجاح ووفق المأمول لمواجهة الظروف الراهنة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,127
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,274
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,264
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,320

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة