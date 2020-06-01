حملة ميدانية موسعة على ظاهرة الغسيل العشوائي للسيارات بـ"معابدة مكة "

مصادرة الأدوات والبراميل المستخدمة وتسليم العمالة المخالفة لجهات الاختصاص

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، حملة ميدانية موسّعة، على المواقع التي يتواجد فيها المخالفون الذين امتهنوا غسل السيارات في الشوارع العامة بطرق عشوائية مخالفة.

وتم خلال الحملة مصادرة وإتلاف الأدوات والبراميل المستخدمة وتسليم العمالة المخالفة لجهات الاختصاص.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية، المهندس ياسر صالح مكاوي، أن الفرق الرقابية في البلدية قامت بحملة مكثفة على أماكن تواجد المخالفين في الأماكن العامة والشوارع ومواقف السيارات، وذلك في إطار الحملة المستمرة لتوعية الجمهور بأهمية الالتزام بعدم غسل السيارات في غير الأماكن المخصصة لها وعدم التعامل مع هؤلاء المخالفين.

ولفت إلى أن البلدية تسعى إلى القضاء على هذه الظاهرة لما تسببه من أضرار للبنية التحتية وإتلاف لطبقات الإسفلت وتحويل الطرق إلى أخاديد وحفر بسبب تراكم مياه الغسيل العشوائي بالإضافة إلى تكاثر البعوض والحشرات وغيرها من الآفات الضارة بمستنقعات المياه.

وأشار "مكاوي" إلى قيام البلدية بسحب وتجفيف مياه غسيل السيارات من الشوارع عن طريق المعدات الخاصة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والتنسيق مع إدارة صيانة الطرق لإصلاح الإسفلت المتضرر، داعياً إلى ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين للقضاء على هذه الظاهرة السلبية المشوهة للمظهر الحضاري والتقيد بالأنظمة والتعليمات في ظل توفر البدائل النظامية لغسيل السيارات عن طريق المغاسل اليدوية والآلية المصرحة من قِبل الأمانة والإبلاغ في حال رصد أي مخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940.