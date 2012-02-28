شاهد.. أضخم طائرة في العالم تستعد لحمل الصواريخ إلى الفضاء

جناحاها أطول من ملعب كرة القدم

هل شاهدت من قبلُ أضخم طائرة في العالم؟ سيبهرك شكلها وحجم جناحيها اللذيْن وصلا إلى مساحة ملعب كرة القدم، أكبر طائرة في العالم، مصممة لإطلاق الصواريخ في الفضاء.

وقالت صحيفة "الديلي ميل": إنه بمجرد الانتهاء من الاختبار؛ ستساعد الطائرة على إطلاق الأقمار الصناعية وغيرها من الأشياء في الفضاء؛ بما في ذلك سفينة الفضاء "حلم المطارد"، التي يمكن أن تنقل رواد الفضاء أو حمولات من وإلى مدار الأرض المنخفض في غضون 24 ساعة.

ويمتد جناحا الطائرة إلى طول يصل إلى "117 متراً"، وتعمل بـ6 محركات، ويصل وزنها إلى حوالى 4 آلاف كيلوجرام، وتم تصميمها من قِبَل شركة الفضاء ستراتولونش، على شكل طائرتين، وتم اختبار حركتها على المدرج بسرعة 46 ميلاً في الساعة.

وحسب الصحيفة؛ فقد كشف بول ألن، النقاب عن الطائرة الهائلة "ستراتولونش"، في يونيو 2017، والتي تم إنتاجها من قِبَل شراكة بين شركة ستراتولونش وشركة الطيران والدفاع المداري أتك.

والطائرة مجهّزة للعمل كوسادة هواء عملاقة في السماء؛ مما يسمح للحمولات بالوصول إلى الفضاء بشكل أسرع وبتكلفة أقل من التكنولوجيات القائمة.

وبموجب شروط الصفقة، ستدفع ستراتولونش بصاروخ بيجاسوس زل المداري، والذي يستخدم لإرسال الأقمار الصناعية الصغيرة إلى الفضاء.