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موهوبات يحولن الصوف والدهان إلى لوحات فنية ببرنامج "موهبة" الإثرائي ‎

يُنفّذ لمدة 3 أسابيع بمشاركة 520 موهوباً وموهوبة من مدارس الرياض

أبدعت الطالبات الموهوبات المشاركات في برنامج موهبة الإثرائي الصيفي الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع، في تصميم عدد من الأعمال الفنية المميزة في عدة مجالات فنية.

وفي التفاصيل، ينفذ البرنامج في مدارس منارات الرياض، لمدة ثلاثة أسابيع بمشاركة 520 موهوباً وموهوبة من مختلف مدارس مدينة الرياض، والذي يستمر حتى الخميس القادم 29 ذوالقعدة 1440هـ.

وفي هذا الصدد، أوضحت رئيسة البرنامج للموهوبات "ياسمين أبا الخيل" أن برنامج موهبة يركز في مجمله على النشاط العلمي بنسبة كبيرة، وقد تم تقسيم المحتوى العلمي ما نسبته 60% من البرنامج فيما الجانب المهاري فقد بلغت نسبته 30% وذلك للتدريب على المهارات الحياتية والاجتماعية ومهارات القرن الواحد والعشرين بالإضافة إلى الجانب الترفيهي والذي يشكل 10% من البرنامج.

وأشارت إلى تخصيص جزء للفن التشكيلي بمختلف مجالاته، حيث تولت الفنانة التشكيلية رائدة النشاط سبيكة النجيدي تدريب الموهوبات في عدد من مجالات الفن التشكيلي ومن أهمها فن الديكوباج وتطبيقه على "جرات" الطين باستخدام ألوان الإكريليك وقصاصات الورق أو المناديل المنقشة وطليها بغراء الخشب ثم رشها بالورنيش، إلى جانب سحب الألوان على أكواب الشاي والأطباق باستخدام مناكير الأظافر.

وأضافت: شهد البرنامج تنفيذ خلية النحل على دبات الماء الكبيرة، وعملية غزل خيوط الصوف بأسلوب الفن الشعبي وتشكيله على الأعواد المثلجة باستخدام الألوان وخيوط الصوف ودمج الأشكال الهندسية وخطوط الطول والعرض وتشكيل شعار موهبة بالفسيفساء، إلى جانب تدريب الموهوبات على فنون الرسم التقليدي المختلفة ومنها الرسم التجريدي على الأعواد الملونة.

وأكدت "ياسمين أبا الخيل" أن البرنامج يسعى في جميع المسارات والوحدات إلى غرس عملية العمل الجماعي والتفكير الناقد وحل المشكلات بروح الفريق.

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موهوبات يحولن الصوف والدهان إلى لوحات فنية ببرنامج "موهبة" الإثرائي ‎
سبق

أبدعت الطالبات الموهوبات المشاركات في برنامج موهبة الإثرائي الصيفي الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع، في تصميم عدد من الأعمال الفنية المميزة في عدة مجالات فنية.

وفي التفاصيل، ينفذ البرنامج في مدارس منارات الرياض، لمدة ثلاثة أسابيع بمشاركة 520 موهوباً وموهوبة من مختلف مدارس مدينة الرياض، والذي يستمر حتى الخميس القادم 29 ذوالقعدة 1440هـ.

وفي هذا الصدد، أوضحت رئيسة البرنامج للموهوبات "ياسمين أبا الخيل" أن برنامج موهبة يركز في مجمله على النشاط العلمي بنسبة كبيرة، وقد تم تقسيم المحتوى العلمي ما نسبته 60% من البرنامج فيما الجانب المهاري فقد بلغت نسبته 30% وذلك للتدريب على المهارات الحياتية والاجتماعية ومهارات القرن الواحد والعشرين بالإضافة إلى الجانب الترفيهي والذي يشكل 10% من البرنامج.

وأشارت إلى تخصيص جزء للفن التشكيلي بمختلف مجالاته، حيث تولت الفنانة التشكيلية رائدة النشاط سبيكة النجيدي تدريب الموهوبات في عدد من مجالات الفن التشكيلي ومن أهمها فن الديكوباج وتطبيقه على "جرات" الطين باستخدام ألوان الإكريليك وقصاصات الورق أو المناديل المنقشة وطليها بغراء الخشب ثم رشها بالورنيش، إلى جانب سحب الألوان على أكواب الشاي والأطباق باستخدام مناكير الأظافر.

وأضافت: شهد البرنامج تنفيذ خلية النحل على دبات الماء الكبيرة، وعملية غزل خيوط الصوف بأسلوب الفن الشعبي وتشكيله على الأعواد المثلجة باستخدام الألوان وخيوط الصوف ودمج الأشكال الهندسية وخطوط الطول والعرض وتشكيل شعار موهبة بالفسيفساء، إلى جانب تدريب الموهوبات على فنون الرسم التقليدي المختلفة ومنها الرسم التجريدي على الأعواد الملونة.

وأكدت "ياسمين أبا الخيل" أن البرنامج يسعى في جميع المسارات والوحدات إلى غرس عملية العمل الجماعي والتفكير الناقد وحل المشكلات بروح الفريق.

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
02:05 AM

موهوبات يحولن الصوف والدهان إلى لوحات فنية ببرنامج "موهبة" الإثرائي ‎

يُنفّذ لمدة 3 أسابيع بمشاركة 520 موهوباً وموهوبة من مدارس الرياض

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نافل السبيعي - الرياض
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أبدعت الطالبات الموهوبات المشاركات في برنامج موهبة الإثرائي الصيفي الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع، في تصميم عدد من الأعمال الفنية المميزة في عدة مجالات فنية.

وفي التفاصيل، ينفذ البرنامج في مدارس منارات الرياض، لمدة ثلاثة أسابيع بمشاركة 520 موهوباً وموهوبة من مختلف مدارس مدينة الرياض، والذي يستمر حتى الخميس القادم 29 ذوالقعدة 1440هـ.

وفي هذا الصدد، أوضحت رئيسة البرنامج للموهوبات "ياسمين أبا الخيل" أن برنامج موهبة يركز في مجمله على النشاط العلمي بنسبة كبيرة، وقد تم تقسيم المحتوى العلمي ما نسبته 60% من البرنامج فيما الجانب المهاري فقد بلغت نسبته 30% وذلك للتدريب على المهارات الحياتية والاجتماعية ومهارات القرن الواحد والعشرين بالإضافة إلى الجانب الترفيهي والذي يشكل 10% من البرنامج.

وأشارت إلى تخصيص جزء للفن التشكيلي بمختلف مجالاته، حيث تولت الفنانة التشكيلية رائدة النشاط سبيكة النجيدي تدريب الموهوبات في عدد من مجالات الفن التشكيلي ومن أهمها فن الديكوباج وتطبيقه على "جرات" الطين باستخدام ألوان الإكريليك وقصاصات الورق أو المناديل المنقشة وطليها بغراء الخشب ثم رشها بالورنيش، إلى جانب سحب الألوان على أكواب الشاي والأطباق باستخدام مناكير الأظافر.

وأضافت: شهد البرنامج تنفيذ خلية النحل على دبات الماء الكبيرة، وعملية غزل خيوط الصوف بأسلوب الفن الشعبي وتشكيله على الأعواد المثلجة باستخدام الألوان وخيوط الصوف ودمج الأشكال الهندسية وخطوط الطول والعرض وتشكيل شعار موهبة بالفسيفساء، إلى جانب تدريب الموهوبات على فنون الرسم التقليدي المختلفة ومنها الرسم التجريدي على الأعواد الملونة.

وأكدت "ياسمين أبا الخيل" أن البرنامج يسعى في جميع المسارات والوحدات إلى غرس عملية العمل الجماعي والتفكير الناقد وحل المشكلات بروح الفريق.

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