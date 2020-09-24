النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 498 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1007 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات تستأنف إصدار التأشيرات للأجانب باستثناء تصاريح العمل

يهدف القرار إلى دعم الاقتصاد

تستأنف الإمارات تخفيف القيود السارية إصدار التأشيرات للأجانب باستثناء تصاريح العمل ابتداءً من اليوم (الخميس)، وذلك بعد توقف استمر ستة أشهر في إطار الجهود الرامية لاحتواء فيروس كورونا.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان أوردته "رويترز"، أن القرار اتخذ في إطار مكافحة مرض "كوفيد-19"، وتعزيز الجهود لدعم خطط التعافي الاقتصادي.

وكانت إمارة دبي قد رفعت بالفعل الحظر الساري على إصدار التأشيرات في يوليو (تموز) الماضي.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الإمارات تستأنف إصدار التأشيرات للأجانب باستثناء تصاريح العمل
سبق

تستأنف الإمارات تخفيف القيود السارية إصدار التأشيرات للأجانب باستثناء تصاريح العمل ابتداءً من اليوم (الخميس)، وذلك بعد توقف استمر ستة أشهر في إطار الجهود الرامية لاحتواء فيروس كورونا.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان أوردته "رويترز"، أن القرار اتخذ في إطار مكافحة مرض "كوفيد-19"، وتعزيز الجهود لدعم خطط التعافي الاقتصادي.

وكانت إمارة دبي قد رفعت بالفعل الحظر الساري على إصدار التأشيرات في يوليو (تموز) الماضي.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
02:42 PM

الإمارات تستأنف إصدار التأشيرات للأجانب باستثناء تصاريح العمل

يهدف القرار إلى دعم الاقتصاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,346

تستأنف الإمارات تخفيف القيود السارية إصدار التأشيرات للأجانب باستثناء تصاريح العمل ابتداءً من اليوم (الخميس)، وذلك بعد توقف استمر ستة أشهر في إطار الجهود الرامية لاحتواء فيروس كورونا.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان أوردته "رويترز"، أن القرار اتخذ في إطار مكافحة مرض "كوفيد-19"، وتعزيز الجهود لدعم خطط التعافي الاقتصادي.

وكانت إمارة دبي قد رفعت بالفعل الحظر الساري على إصدار التأشيرات في يوليو (تموز) الماضي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,311
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,105
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,022
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,805

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة