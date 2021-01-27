أمير مكة المكرمة يشكر القيادة على اهتمامها بأبناء وذوي شهداء الواجب في المملكة

وجّه بحلقة نقاش لوضع برامج تمنح أسر الشهداء مميزات في القطاعين الحكومي والخاص

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، شكره وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على العناية والاهتمام اللذين يلقاهما أبناء وذوو شهداء الواجب في المملكة.

جاء ذلك خلال ترؤس أمير منطقة مكة المكرمة بمقر الإمارة في جدة اجتماعًا ، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة.

ولفت الأمير خالد الفيصل الانتباه إلى أن ما توليه قيادة هذه البلاد من اهتمام بأسر شهداء الواجب يأتي انطلاقًا من إيمانها بالدور الكبير لشهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم فداءً لمقدسات الوطن ومقدراته.

ووجه الأمير خالد الفيصل، بعقد حلقة نقاش تحت مظلة الإمارة، تضم جهات حكومية وأهلية وعددًا من أبناء شهداء الواجب بالمنطقة، لتتولى وضع برامج تمنح أسر الشهداء مميزات في القطاعين الحكومي والخاص، وتسهّل عليهم في ذات الوقت الاستفادة من هذه البرامج عبر إصدار بطاقات تشمل الخدمات الممنوحة لهم.