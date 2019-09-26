"مسام" ينتزع أكثر من 1.700 لغم في اليمن خلال أسبوع

زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق البلاد

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر 2021م، من انتزاع 1.755 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 8 ألغام مضادة للأفراد، و1.203 ألغام مضادة للدبابات، و543 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

كما تمكّن المركز في محافظة عدن من نزع 46 لغماً مضاداً للدبابات و164 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع تم نزع لغمين اثنين مضادين للأفراد، وفي محافظة الجوف تم نزع 1.112 لغماً مضاداً للدبابات في مديرية اليتمة، ونزع 4 ذخائر غير متفجرة في مديرية خب الشعف، إلى جانب نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و94 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وتمكّن فريق "مسام" من نزع 175 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المسيمير بمحافظة لحج، ونزع 45 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق بمحافظة شبوة، وفي محافظة تعز جرى نزع لغم واحد مضاد للدبابات وذخيرتين اثنتين غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، ونزع 5 ألغام مضادة للأفراد و 11 لغما مضادا للدبابات و 16 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخا، ونزع 16 لغما مضادا للدبابات و 21 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، إلى جانب نزع لغم واحد مضاد للأفراد و 13 لغما مضادا للدبابات و22 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي جرى نزعها خلال شهر سبتمبر إلى 5.785 لغما، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 277 ألفاً و60 لغماً، زرعتها المليشيات الحوثية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع "مسام" التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني الشقيق، وتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.