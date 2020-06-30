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"رئاسة الحرمين": تخصيص 25 مساراً للطواف في الحرم المكي بحجّ هذا العام

استعدّت لهذا الموسم المبارك بما يقارب 10 آلاف من القوى العاملة المؤهلة

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن الخطة التشغيلية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام 1442هـ، وذلك بالمؤتمر الصحفي الذي أقامته الرئاسة بحضور معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وقال "السديس": الرئاسة استعدت لهذا الموسم المبارك بما يقارب 10 آلاف من القوى العاملة، المؤهلة والمدربة لخدمة الحجاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وضمن خطة الرئاسة المواكبة للنقلات النوعية في مجال رقمنة الأعمال، حرصت الرئاسة على إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية.

وأضاف: ‏الرئيس العام لشؤون الحرمين: موسم حج هذا العام تم؛ تجهيز 10 آلاف عامل وعاملة في خدمة ضيوف الرحمن، وتخصيص 5 آلاف عامل وعاملة لتعقيم المشاعر المقدسة، وتخصيص 25 مساراً للطواف في الحرم المكي، وتطوير التقنية لخدمة ضيوف الرحمن.

ورفع "السديس" أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والقيادة الرشيدة -حفظهم الله- على ما يقدمونه للرئاسة من دعم واهتمام من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

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"رئاسة الحرمين": تخصيص 25 مساراً للطواف في الحرم المكي بحجّ هذا العام
سبق

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن الخطة التشغيلية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام 1442هـ، وذلك بالمؤتمر الصحفي الذي أقامته الرئاسة بحضور معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وقال "السديس": الرئاسة استعدت لهذا الموسم المبارك بما يقارب 10 آلاف من القوى العاملة، المؤهلة والمدربة لخدمة الحجاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وضمن خطة الرئاسة المواكبة للنقلات النوعية في مجال رقمنة الأعمال، حرصت الرئاسة على إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية.

وأضاف: ‏الرئيس العام لشؤون الحرمين: موسم حج هذا العام تم؛ تجهيز 10 آلاف عامل وعاملة في خدمة ضيوف الرحمن، وتخصيص 5 آلاف عامل وعاملة لتعقيم المشاعر المقدسة، وتخصيص 25 مساراً للطواف في الحرم المكي، وتطوير التقنية لخدمة ضيوف الرحمن.

ورفع "السديس" أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والقيادة الرشيدة -حفظهم الله- على ما يقدمونه للرئاسة من دعم واهتمام من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
03:50 PM

"رئاسة الحرمين": تخصيص 25 مساراً للطواف في الحرم المكي بحجّ هذا العام

استعدّت لهذا الموسم المبارك بما يقارب 10 آلاف من القوى العاملة المؤهلة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن الخطة التشغيلية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام 1442هـ، وذلك بالمؤتمر الصحفي الذي أقامته الرئاسة بحضور معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وقال "السديس": الرئاسة استعدت لهذا الموسم المبارك بما يقارب 10 آلاف من القوى العاملة، المؤهلة والمدربة لخدمة الحجاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وضمن خطة الرئاسة المواكبة للنقلات النوعية في مجال رقمنة الأعمال، حرصت الرئاسة على إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية.

وأضاف: ‏الرئيس العام لشؤون الحرمين: موسم حج هذا العام تم؛ تجهيز 10 آلاف عامل وعاملة في خدمة ضيوف الرحمن، وتخصيص 5 آلاف عامل وعاملة لتعقيم المشاعر المقدسة، وتخصيص 25 مساراً للطواف في الحرم المكي، وتطوير التقنية لخدمة ضيوف الرحمن.

ورفع "السديس" أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والقيادة الرشيدة -حفظهم الله- على ما يقدمونه للرئاسة من دعم واهتمام من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

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