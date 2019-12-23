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مجموعة من أيتام الإمارات في المسجد النبوي.. هذا ما شرحته لهم "إدارة المخطوطات"

اطّلع الوفد على الأصلية منها والمصاحف المخطوطة التي تحتويها وطرق صيانتها

استقبلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي -ممثلة في إدارة المخطوطات- أمس، مجموعة من منسوبي جمعية "بيت الخير" لرعاية الأيتام بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأوضح مدير إدارة المخطوطات ياسر بن ردة الله الصبحي، أنه تم خلال الزيارة تقديم نبذة تعريفية عن إدارة المخطوطات، ونشأتها، ومكوناتها، والأعمال التي تقوم بها، والخدمات التي تقدّمها للباحثين، وطلاب العلم، والزوار.

كما اطلع الوفد على المخطوطات الأصلية والمصاحف المخطوطة التي تحويها إدارة المخطوطات بمكتبة المسجد النبوي، وطرق صيانتها، وكيفية تعقيمها بجهاز غاز الأوزون، وطرق التنظيف والمعالجة الكيميائية والترميم، وكذلك طريقة حفظ تلك المقتنيات بطريقة نموذجية، إضافة إلى اطلاعهم على قاعة الكتب النادرة بإدارة المخطوطات التي تحتوي على أقدم الطبعات التي يعود تاريخ طباعتها إلى ما قبل 230 عامًا، مع بداية القرن الثاني عشر الهجري، كما شاهدوا فيلمًا وثائقيًّا عن أبرز الخدمات التي تقدّمها إدارة المخطوطات بالمسجد النبوي، وفي نهاية الزيارة تم تقديم بعض الهدايا للزوار، وبعض الكتب الإرشادية عن آداب زيارة المسجد النبوي.

وأشاد الوفد الزائر بما تقدمه إدارة المخطوطات من خدمات لمرتاديها وما تحويه من مقتنيات، وقدموا شكرهم لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على ما لمسوه من كريم العناية وفائق الرعاية وحُسن الاستقبال، خلال زيارتهم للمسجد النبوي.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جمعية بيت الخير لرعاية الأيتام الإمارات العربية المتحدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجموعة من أيتام الإمارات في المسجد النبوي.. هذا ما شرحته لهم "إدارة المخطوطات"
سبق

استقبلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي -ممثلة في إدارة المخطوطات- أمس، مجموعة من منسوبي جمعية "بيت الخير" لرعاية الأيتام بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأوضح مدير إدارة المخطوطات ياسر بن ردة الله الصبحي، أنه تم خلال الزيارة تقديم نبذة تعريفية عن إدارة المخطوطات، ونشأتها، ومكوناتها، والأعمال التي تقوم بها، والخدمات التي تقدّمها للباحثين، وطلاب العلم، والزوار.

كما اطلع الوفد على المخطوطات الأصلية والمصاحف المخطوطة التي تحويها إدارة المخطوطات بمكتبة المسجد النبوي، وطرق صيانتها، وكيفية تعقيمها بجهاز غاز الأوزون، وطرق التنظيف والمعالجة الكيميائية والترميم، وكذلك طريقة حفظ تلك المقتنيات بطريقة نموذجية، إضافة إلى اطلاعهم على قاعة الكتب النادرة بإدارة المخطوطات التي تحتوي على أقدم الطبعات التي يعود تاريخ طباعتها إلى ما قبل 230 عامًا، مع بداية القرن الثاني عشر الهجري، كما شاهدوا فيلمًا وثائقيًّا عن أبرز الخدمات التي تقدّمها إدارة المخطوطات بالمسجد النبوي، وفي نهاية الزيارة تم تقديم بعض الهدايا للزوار، وبعض الكتب الإرشادية عن آداب زيارة المسجد النبوي.

وأشاد الوفد الزائر بما تقدمه إدارة المخطوطات من خدمات لمرتاديها وما تحويه من مقتنيات، وقدموا شكرهم لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على ما لمسوه من كريم العناية وفائق الرعاية وحُسن الاستقبال، خلال زيارتهم للمسجد النبوي.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
09:11 AM

مجموعة من أيتام الإمارات في المسجد النبوي.. هذا ما شرحته لهم "إدارة المخطوطات"

اطّلع الوفد على الأصلية منها والمصاحف المخطوطة التي تحتويها وطرق صيانتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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استقبلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي -ممثلة في إدارة المخطوطات- أمس، مجموعة من منسوبي جمعية "بيت الخير" لرعاية الأيتام بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأوضح مدير إدارة المخطوطات ياسر بن ردة الله الصبحي، أنه تم خلال الزيارة تقديم نبذة تعريفية عن إدارة المخطوطات، ونشأتها، ومكوناتها، والأعمال التي تقوم بها، والخدمات التي تقدّمها للباحثين، وطلاب العلم، والزوار.

كما اطلع الوفد على المخطوطات الأصلية والمصاحف المخطوطة التي تحويها إدارة المخطوطات بمكتبة المسجد النبوي، وطرق صيانتها، وكيفية تعقيمها بجهاز غاز الأوزون، وطرق التنظيف والمعالجة الكيميائية والترميم، وكذلك طريقة حفظ تلك المقتنيات بطريقة نموذجية، إضافة إلى اطلاعهم على قاعة الكتب النادرة بإدارة المخطوطات التي تحتوي على أقدم الطبعات التي يعود تاريخ طباعتها إلى ما قبل 230 عامًا، مع بداية القرن الثاني عشر الهجري، كما شاهدوا فيلمًا وثائقيًّا عن أبرز الخدمات التي تقدّمها إدارة المخطوطات بالمسجد النبوي، وفي نهاية الزيارة تم تقديم بعض الهدايا للزوار، وبعض الكتب الإرشادية عن آداب زيارة المسجد النبوي.

وأشاد الوفد الزائر بما تقدمه إدارة المخطوطات من خدمات لمرتاديها وما تحويه من مقتنيات، وقدموا شكرهم لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على ما لمسوه من كريم العناية وفائق الرعاية وحُسن الاستقبال، خلال زيارتهم للمسجد النبوي.

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