مؤتمر صحفي لوزيري "الصحة" و"المالية" للحديث عن تحديات "كورونا".. غداً

يعقد يوم غد الجمعة وزيرا الصحة، والمالية، والاقتصاد والتخطيط المكلف، مؤتمراً صحفياً للحديث حول التحديات الصحية والاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد.
يعقد يوم غد الجمعة وزيرا الصحة، والمالية، والاقتصاد والتخطيط المكلف، مؤتمراً صحفياً للحديث حول التحديات الصحية والاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد.
فيروس كورونا الجديد وزير الصحة وزير المالية
يعقد يوم غد الجمعة وزيرا الصحة، والمالية، والاقتصاد والتخطيط المكلف، مؤتمراً صحفياً للحديث حول التحديات الصحية والاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد.
يعقد يوم غد الجمعة وزيرا الصحة، والمالية، والاقتصاد والتخطيط المكلف، مؤتمراً صحفياً للحديث حول التحديات الصحية والاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد.