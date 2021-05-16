"مدخلي" يدخل "القفص الذهبي" في صامطة

احتفل الشاب محمد بن علي ماطر مشبع مدخلي، بعقد قرانه على كريمة أحمد محمد مهدي مدخلي، في قرية مجعر، شرق محافظة صامطة، وسط لفيف من الأهل.

وتلقى العريس التهاني والمباركة من الحضور، الذين تمنوا له السعادة والحياة الرغيدة.