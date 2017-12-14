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ألف مستفيد من "تطوعنا 10/10" في مستشفى فهد بالمدينة

المبادرة شارك فيها 460 متطوعاً نفّذوا أكثر من 5 آلاف ساعة

أفاد المدير التنفيذي لمجمع مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنوّرة الدكتور أيمن بن محمد خرابة؛ بأن مبادرة "تطوعنا عشرة على عشرة" التي أطلقها المجمع ضمن حملة تطوعي "صحة ٣"، نفّذت أكثر من عشر مبادرات تطوعية بمشاركة 462 متطوعاً وحققت 5272 ساعة تطوعية استفاد منها أكثر من 1148 مراجعاً.

وقال د. "أيمن": نفّذت المبادرة بمشاركة عدد من الأقسام المختلفة لاستهداف أكبر عددٍ من المراجعين، وشهدت حملة التبرع بالدم مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين مشاركة 105 متبرعين.

وأضاف: أجرى قسم العمليات 14 عملية نوعية ما بين عمليات سمنة وعظام، كما أجري 81 إجراءً إشعاعياً (أشعة مغناطيسية- وفحص الثدي ماموجرام).

وأردف: نظّم المستشفى حملة تثقيفية متكاملة بمشاركة أكثر من عشرة أركان توعوية وتثقيفية زارها أكثر من 361 مستفيداً، واستفاد من العيادات الخارجية التخصصية 165 مراجعاً، كما سجّل قسم التأهيل الطبي استفادة 35 مراجعاً.

وشاركت المراكز التابعة للمستشفى في تنفيذ مبادرات تطوعية عدة، حيثُ سجل مركز الغدد الصماء والسكري 34 مراجعاً، ومركز الأسنان 68 مراجعاً، ومركز الرعاية الصحية الأولية "الجرف الغربي" 274 مراجعاً، فيما خدم مركز الأورام و امراض الدم 11 مريضاً.

مجمع مستشفى الملك فهد العام مبادرة تطوعنا عشرة على عشرة المدينة المنوّرة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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ألف مستفيد من "تطوعنا 10/10" في مستشفى فهد بالمدينة
سبق

أفاد المدير التنفيذي لمجمع مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنوّرة الدكتور أيمن بن محمد خرابة؛ بأن مبادرة "تطوعنا عشرة على عشرة" التي أطلقها المجمع ضمن حملة تطوعي "صحة ٣"، نفّذت أكثر من عشر مبادرات تطوعية بمشاركة 462 متطوعاً وحققت 5272 ساعة تطوعية استفاد منها أكثر من 1148 مراجعاً.

وقال د. "أيمن": نفّذت المبادرة بمشاركة عدد من الأقسام المختلفة لاستهداف أكبر عددٍ من المراجعين، وشهدت حملة التبرع بالدم مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين مشاركة 105 متبرعين.

وأضاف: أجرى قسم العمليات 14 عملية نوعية ما بين عمليات سمنة وعظام، كما أجري 81 إجراءً إشعاعياً (أشعة مغناطيسية- وفحص الثدي ماموجرام).

وأردف: نظّم المستشفى حملة تثقيفية متكاملة بمشاركة أكثر من عشرة أركان توعوية وتثقيفية زارها أكثر من 361 مستفيداً، واستفاد من العيادات الخارجية التخصصية 165 مراجعاً، كما سجّل قسم التأهيل الطبي استفادة 35 مراجعاً.

وشاركت المراكز التابعة للمستشفى في تنفيذ مبادرات تطوعية عدة، حيثُ سجل مركز الغدد الصماء والسكري 34 مراجعاً، ومركز الأسنان 68 مراجعاً، ومركز الرعاية الصحية الأولية "الجرف الغربي" 274 مراجعاً، فيما خدم مركز الأورام و امراض الدم 11 مريضاً.

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
02:13 PM

ألف مستفيد من "تطوعنا 10/10" في مستشفى فهد بالمدينة

المبادرة شارك فيها 460 متطوعاً نفّذوا أكثر من 5 آلاف ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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أفاد المدير التنفيذي لمجمع مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنوّرة الدكتور أيمن بن محمد خرابة؛ بأن مبادرة "تطوعنا عشرة على عشرة" التي أطلقها المجمع ضمن حملة تطوعي "صحة ٣"، نفّذت أكثر من عشر مبادرات تطوعية بمشاركة 462 متطوعاً وحققت 5272 ساعة تطوعية استفاد منها أكثر من 1148 مراجعاً.

وقال د. "أيمن": نفّذت المبادرة بمشاركة عدد من الأقسام المختلفة لاستهداف أكبر عددٍ من المراجعين، وشهدت حملة التبرع بالدم مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين مشاركة 105 متبرعين.

وأضاف: أجرى قسم العمليات 14 عملية نوعية ما بين عمليات سمنة وعظام، كما أجري 81 إجراءً إشعاعياً (أشعة مغناطيسية- وفحص الثدي ماموجرام).

وأردف: نظّم المستشفى حملة تثقيفية متكاملة بمشاركة أكثر من عشرة أركان توعوية وتثقيفية زارها أكثر من 361 مستفيداً، واستفاد من العيادات الخارجية التخصصية 165 مراجعاً، كما سجّل قسم التأهيل الطبي استفادة 35 مراجعاً.

وشاركت المراكز التابعة للمستشفى في تنفيذ مبادرات تطوعية عدة، حيثُ سجل مركز الغدد الصماء والسكري 34 مراجعاً، ومركز الأسنان 68 مراجعاً، ومركز الرعاية الصحية الأولية "الجرف الغربي" 274 مراجعاً، فيما خدم مركز الأورام و امراض الدم 11 مريضاً.

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