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رئيس وزراء فلسطين يطلب تدخلاً فوريًّا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات في أقل من 24 ساعة

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي أسفر منذ فجر أمس عن استشهاد 10 فلسطينيين، إضافة لعشرات المصابين.

وتفصيلاً، قال اشتية في بيان له اليوم: "يجب على إسرائيل وقف جرائمها ضد المدنيين فورًا. وندعو الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتوفير الحماية لأبناء شعبنا من انتهاكات الاحتلال، سواء في غزة أو الضفة".

وشدد اشتية على أنه يجب أن لا يُسمح للمتنافسين في الانتخابات الإسرائيلية باستخدام الدم الفلسطيني كورقة انتخابية.

محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني إسرائيل فلسطين غزة

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس وزراء فلسطين يطلب تدخلاً فوريًّا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
سبق

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي أسفر منذ فجر أمس عن استشهاد 10 فلسطينيين، إضافة لعشرات المصابين.

وتفصيلاً، قال اشتية في بيان له اليوم: "يجب على إسرائيل وقف جرائمها ضد المدنيين فورًا. وندعو الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتوفير الحماية لأبناء شعبنا من انتهاكات الاحتلال، سواء في غزة أو الضفة".

وشدد اشتية على أنه يجب أن لا يُسمح للمتنافسين في الانتخابات الإسرائيلية باستخدام الدم الفلسطيني كورقة انتخابية.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
12:47 AM

رئيس وزراء فلسطين يطلب تدخلاً فوريًّا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات في أقل من 24 ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي أسفر منذ فجر أمس عن استشهاد 10 فلسطينيين، إضافة لعشرات المصابين.

وتفصيلاً، قال اشتية في بيان له اليوم: "يجب على إسرائيل وقف جرائمها ضد المدنيين فورًا. وندعو الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتوفير الحماية لأبناء شعبنا من انتهاكات الاحتلال، سواء في غزة أو الضفة".

وشدد اشتية على أنه يجب أن لا يُسمح للمتنافسين في الانتخابات الإسرائيلية باستخدام الدم الفلسطيني كورقة انتخابية.

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