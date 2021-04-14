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الكويت تعلن شفاء 26 حالة من كورونا

عدد الحالات التي تعافت بات 176 حالة

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الثلاثاء، شفاء 26 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 176 حالة.

وقال باسل الصباح؛ وفق وكالة الانباء الكويتية، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت تعلن شفاء 26 حالة من كورونا
سبق

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الثلاثاء، شفاء 26 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 176 حالة.

وقال باسل الصباح؛ وفق وكالة الانباء الكويتية، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
10:36 AM

الكويت تعلن شفاء 26 حالة من كورونا

عدد الحالات التي تعافت بات 176 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الثلاثاء، شفاء 26 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 176 حالة.

وقال باسل الصباح؛ وفق وكالة الانباء الكويتية، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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