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"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساءً

قال: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الافقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة عسير -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وطريب ومحايل، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساءً
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة عسير -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وطريب ومحايل، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
09:56 AM

"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساءً

قال: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الافقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة عسير -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وطريب ومحايل، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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