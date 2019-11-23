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عسير.. 25 حافلة لنقل 3 آلاف طالب وطالبة من أبناء المرابطين

في إطار التقدير المقدّم لدور ذويهم في الذود عن الوطن وحمايته

عززت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، النقل المدرسي في قاعدة الملك خالد الجوية، ومدينة الملك فيصل العسكرية بـ25 حافلة؛ لنقل أكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة من أبناء وبنات المرابطين.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظمته قاعدة الملك خالد الجوية، بحضور قائد قاعدة الملك خالد الجوية اللواء الطيار الركن عبدالعزيز بن عبدالرحمن القديري، ومدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، لعدد من منسوبي التعليم وشركة "تطوير" لخدمات النقل والشركة المشغلة.

وذكر مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية، عبدالرحمن عوضة، أن دعم نقل أبناء وبنات المرابطين يأتي عطفاً على الدور المهم الذي يقومون به لحماية الوطن والذود عنه، بما يسهم في تقديم الخدمات اللازمة لأبنائهم وبناتهم.

الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عسير.. 25 حافلة لنقل 3 آلاف طالب وطالبة من أبناء المرابطين
سبق

عززت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، النقل المدرسي في قاعدة الملك خالد الجوية، ومدينة الملك فيصل العسكرية بـ25 حافلة؛ لنقل أكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة من أبناء وبنات المرابطين.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظمته قاعدة الملك خالد الجوية، بحضور قائد قاعدة الملك خالد الجوية اللواء الطيار الركن عبدالعزيز بن عبدالرحمن القديري، ومدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، لعدد من منسوبي التعليم وشركة "تطوير" لخدمات النقل والشركة المشغلة.

وذكر مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية، عبدالرحمن عوضة، أن دعم نقل أبناء وبنات المرابطين يأتي عطفاً على الدور المهم الذي يقومون به لحماية الوطن والذود عنه، بما يسهم في تقديم الخدمات اللازمة لأبنائهم وبناتهم.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
02:21 PM

عسير.. 25 حافلة لنقل 3 آلاف طالب وطالبة من أبناء المرابطين

في إطار التقدير المقدّم لدور ذويهم في الذود عن الوطن وحمايته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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عززت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، النقل المدرسي في قاعدة الملك خالد الجوية، ومدينة الملك فيصل العسكرية بـ25 حافلة؛ لنقل أكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة من أبناء وبنات المرابطين.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظمته قاعدة الملك خالد الجوية، بحضور قائد قاعدة الملك خالد الجوية اللواء الطيار الركن عبدالعزيز بن عبدالرحمن القديري، ومدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، لعدد من منسوبي التعليم وشركة "تطوير" لخدمات النقل والشركة المشغلة.

وذكر مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية، عبدالرحمن عوضة، أن دعم نقل أبناء وبنات المرابطين يأتي عطفاً على الدور المهم الذي يقومون به لحماية الوطن والذود عنه، بما يسهم في تقديم الخدمات اللازمة لأبنائهم وبناتهم.

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