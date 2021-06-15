النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سعود الطبية": تثقيف المريض وأسرته الحل الأمثل لـ"اضطراب الشخصية"

مرض غير معروف المنشأ والأسباب لاختلاف شخصية الأفراد حسب البيئة والأفكار

أكدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الصحة النفسية أن اضطراب الشخصية غير معروف المنشأ والأسباب بشكل تام، نظرًا لاختلاف شخصية الأفراد حسب البيئة والأفكار والانفعالات والسلوكيات، وأيضًا بحسب تعامل الفرد مع الآخرين، مما يجعل هذا الانحراف أو الاضطراب في الشخصية غير واضح الأسباب.

وأوضحت الأخصائي نفسي أول إكلينيكي ندى العيسى أن هناك أنواعًا كثيرة لاضطراب الشخصية ومنها الشخصيّة المرتابة، وتأخذ شكل التشكيك بالآخرين وعدم الثقة بهم، والشخصية الفصامية وتأخذ شكل الانطواء، بحيث نجد أغلب هذه النماذج تفضل العزلة عن المجتمع بدون رغبة بعلاقات مع الأشخاص الآخرين، وأيضًا الشخصية الحدية كتغير المزاج وسلوك الشخص واضطرابه.

وأضافت العيسى، هناك الشخصية الهستيرية، وهاجسها الأول والأخير إثارة الناس للفت نظرهم لها وتكون باحثة دوماً عن الاهتمام، والشخصيّة النرجسية، وهي الشخصية المغرورة والمتعالية وتحاول دائمًا أن تكسب الأهمية المطلقة، والشخصية الاعتمادية وهي التي تؤسس محور وجودها وأمانها بوجود علاقة عاطفية مع أحد الأشخاص، أما الشخصية الوسواسية فهي الشخصية هي التي تمتلك النزعة نحو الكمال فتكون بنظام صارم ودقيقة في مواعيدها وفي اهتمامها لأدق التفاصيل.

وأكملت: نجد في الشخصية المتكاملة التي تتميز بأنها سوية ومتزنة ومتكاملة من كافة جوانبها، كذلك الشخصية السوية وهي التي متفق عليها من المجتمع بأنها مرضية من حيث السلوك والمشاعر والأفكار، أما الشخصية المضطربة فتكون في حالة تدهور واضطراب إن كان دراسيًا أو اجتماعيًا أو وظيفيًا.

وذكرت أيضًا أن هناك الشخصية شبه الفصامية، وهذه ما يطلق عليها بشخصية غريب الأطوار حيث لا يمكن تحديد نمط لسلوكها، أما الشخصية التجنبية فهي التي تفضل الانعزال وعدم التواصل مع المجتمع في الوظائف والمهام، والشخصية الاكتئابية التي ترفض كل المهام والأنشطة والأعمال الموكلة إليها كونها تعاني الاكتئاب، أيضًا الشخصية شديدة الحساسية، وهو المتألم من كل شيء الذي يشعر بأن الآخرين دائمي الطعن له ودائم التفكير بما مر عليه من حوادث وأمور قد آلمته في الحياة ليعيشها من جديد.

وأشارت العيسى إلى أنه ليس هناك علاج دوائي محدد لاضطرابات الشخصية، وإنما علاج للأعراض النفسية المصاحبة مثل مضادات القلق والاكتئاب وأدوية تحسين المزاج، وهي تساعد في كل حالة حسب الأعراض وشدتها، ولكن علاج اضطراب الشخصية هو جلسات العلاج النفسي التي تعتمد على الحوار وتحليل المعلومات النفسية والسلوكيات والعلاج المعرفي والعلاج الجماعي والتثقيف النفسي للمريض وأفراد أسرته عن المرض وكيفية التأقلم معه.

مدينة الملك سعود الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سعود الطبية": تثقيف المريض وأسرته الحل الأمثل لـ"اضطراب الشخصية"
سبق

أكدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الصحة النفسية أن اضطراب الشخصية غير معروف المنشأ والأسباب بشكل تام، نظرًا لاختلاف شخصية الأفراد حسب البيئة والأفكار والانفعالات والسلوكيات، وأيضًا بحسب تعامل الفرد مع الآخرين، مما يجعل هذا الانحراف أو الاضطراب في الشخصية غير واضح الأسباب.

وأوضحت الأخصائي نفسي أول إكلينيكي ندى العيسى أن هناك أنواعًا كثيرة لاضطراب الشخصية ومنها الشخصيّة المرتابة، وتأخذ شكل التشكيك بالآخرين وعدم الثقة بهم، والشخصية الفصامية وتأخذ شكل الانطواء، بحيث نجد أغلب هذه النماذج تفضل العزلة عن المجتمع بدون رغبة بعلاقات مع الأشخاص الآخرين، وأيضًا الشخصية الحدية كتغير المزاج وسلوك الشخص واضطرابه.

وأضافت العيسى، هناك الشخصية الهستيرية، وهاجسها الأول والأخير إثارة الناس للفت نظرهم لها وتكون باحثة دوماً عن الاهتمام، والشخصيّة النرجسية، وهي الشخصية المغرورة والمتعالية وتحاول دائمًا أن تكسب الأهمية المطلقة، والشخصية الاعتمادية وهي التي تؤسس محور وجودها وأمانها بوجود علاقة عاطفية مع أحد الأشخاص، أما الشخصية الوسواسية فهي الشخصية هي التي تمتلك النزعة نحو الكمال فتكون بنظام صارم ودقيقة في مواعيدها وفي اهتمامها لأدق التفاصيل.

وأكملت: نجد في الشخصية المتكاملة التي تتميز بأنها سوية ومتزنة ومتكاملة من كافة جوانبها، كذلك الشخصية السوية وهي التي متفق عليها من المجتمع بأنها مرضية من حيث السلوك والمشاعر والأفكار، أما الشخصية المضطربة فتكون في حالة تدهور واضطراب إن كان دراسيًا أو اجتماعيًا أو وظيفيًا.

وذكرت أيضًا أن هناك الشخصية شبه الفصامية، وهذه ما يطلق عليها بشخصية غريب الأطوار حيث لا يمكن تحديد نمط لسلوكها، أما الشخصية التجنبية فهي التي تفضل الانعزال وعدم التواصل مع المجتمع في الوظائف والمهام، والشخصية الاكتئابية التي ترفض كل المهام والأنشطة والأعمال الموكلة إليها كونها تعاني الاكتئاب، أيضًا الشخصية شديدة الحساسية، وهو المتألم من كل شيء الذي يشعر بأن الآخرين دائمي الطعن له ودائم التفكير بما مر عليه من حوادث وأمور قد آلمته في الحياة ليعيشها من جديد.

وأشارت العيسى إلى أنه ليس هناك علاج دوائي محدد لاضطرابات الشخصية، وإنما علاج للأعراض النفسية المصاحبة مثل مضادات القلق والاكتئاب وأدوية تحسين المزاج، وهي تساعد في كل حالة حسب الأعراض وشدتها، ولكن علاج اضطراب الشخصية هو جلسات العلاج النفسي التي تعتمد على الحوار وتحليل المعلومات النفسية والسلوكيات والعلاج المعرفي والعلاج الجماعي والتثقيف النفسي للمريض وأفراد أسرته عن المرض وكيفية التأقلم معه.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
02:24 PM

"سعود الطبية": تثقيف المريض وأسرته الحل الأمثل لـ"اضطراب الشخصية"

مرض غير معروف المنشأ والأسباب لاختلاف شخصية الأفراد حسب البيئة والأفكار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
715

أكدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الصحة النفسية أن اضطراب الشخصية غير معروف المنشأ والأسباب بشكل تام، نظرًا لاختلاف شخصية الأفراد حسب البيئة والأفكار والانفعالات والسلوكيات، وأيضًا بحسب تعامل الفرد مع الآخرين، مما يجعل هذا الانحراف أو الاضطراب في الشخصية غير واضح الأسباب.

وأوضحت الأخصائي نفسي أول إكلينيكي ندى العيسى أن هناك أنواعًا كثيرة لاضطراب الشخصية ومنها الشخصيّة المرتابة، وتأخذ شكل التشكيك بالآخرين وعدم الثقة بهم، والشخصية الفصامية وتأخذ شكل الانطواء، بحيث نجد أغلب هذه النماذج تفضل العزلة عن المجتمع بدون رغبة بعلاقات مع الأشخاص الآخرين، وأيضًا الشخصية الحدية كتغير المزاج وسلوك الشخص واضطرابه.

وأضافت العيسى، هناك الشخصية الهستيرية، وهاجسها الأول والأخير إثارة الناس للفت نظرهم لها وتكون باحثة دوماً عن الاهتمام، والشخصيّة النرجسية، وهي الشخصية المغرورة والمتعالية وتحاول دائمًا أن تكسب الأهمية المطلقة، والشخصية الاعتمادية وهي التي تؤسس محور وجودها وأمانها بوجود علاقة عاطفية مع أحد الأشخاص، أما الشخصية الوسواسية فهي الشخصية هي التي تمتلك النزعة نحو الكمال فتكون بنظام صارم ودقيقة في مواعيدها وفي اهتمامها لأدق التفاصيل.

وأكملت: نجد في الشخصية المتكاملة التي تتميز بأنها سوية ومتزنة ومتكاملة من كافة جوانبها، كذلك الشخصية السوية وهي التي متفق عليها من المجتمع بأنها مرضية من حيث السلوك والمشاعر والأفكار، أما الشخصية المضطربة فتكون في حالة تدهور واضطراب إن كان دراسيًا أو اجتماعيًا أو وظيفيًا.

وذكرت أيضًا أن هناك الشخصية شبه الفصامية، وهذه ما يطلق عليها بشخصية غريب الأطوار حيث لا يمكن تحديد نمط لسلوكها، أما الشخصية التجنبية فهي التي تفضل الانعزال وعدم التواصل مع المجتمع في الوظائف والمهام، والشخصية الاكتئابية التي ترفض كل المهام والأنشطة والأعمال الموكلة إليها كونها تعاني الاكتئاب، أيضًا الشخصية شديدة الحساسية، وهو المتألم من كل شيء الذي يشعر بأن الآخرين دائمي الطعن له ودائم التفكير بما مر عليه من حوادث وأمور قد آلمته في الحياة ليعيشها من جديد.

وأشارت العيسى إلى أنه ليس هناك علاج دوائي محدد لاضطرابات الشخصية، وإنما علاج للأعراض النفسية المصاحبة مثل مضادات القلق والاكتئاب وأدوية تحسين المزاج، وهي تساعد في كل حالة حسب الأعراض وشدتها، ولكن علاج اضطراب الشخصية هو جلسات العلاج النفسي التي تعتمد على الحوار وتحليل المعلومات النفسية والسلوكيات والعلاج المعرفي والعلاج الجماعي والتثقيف النفسي للمريض وأفراد أسرته عن المرض وكيفية التأقلم معه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,593
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,096
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,193
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,794

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة