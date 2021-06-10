النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد مد فترة الاستفادة والتحسينات.. كم سعودية سجلن في "وصول"؟

فيما رفع "هدف" سقف الدعم المالي إلى 1100 ريال بدلًا من 800

وصل عدد الموظفات السعوديات المسجلات في برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، إلى 20 ألف موظفة في القطاع الخاص منذ إجراء التحسينات على آلية واشتراطات البرنامج في نوفمبر (2020) وحتى شهر مايو (2021)؛ وذلك وفقًا لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

وجاء تنامي أعداد الموظفات المسجلات في "وصول"، نظرًا للتحسينات على آلية واشتراطات البرنامج؛ بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص.

وعودًا على التحسينات الجديدة على البرنامج؛ فقد رفع "هدف" سقف الدعم المالي للمستفيدات من "وصول" إلى 1100 ريال بدلًا عن 800 ريال شهريًّا.

ووفقًا للآلية الجديدة للبرنامج؛ فإنه بمقدور المسجلات المستوفيات للشروط، الاستفادةُ من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة، بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري 6000 فأقل، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهرًا بدلًا عن 12 شهرًا.

وحرصًا على سلامة المستفيدات من برنامج "وصول"، وضمان الجودة والأمان في النقل؛ تقدم الخدمة عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل.

ويغطي برنامج "وصول" 13 منطقة هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

يشار إلى أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، يهدف إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل؛ وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص المستوفية للشروط، التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط http://wusool.sa.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد مد فترة الاستفادة والتحسينات.. كم سعودية سجلن في "وصول"؟
سبق

وصل عدد الموظفات السعوديات المسجلات في برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، إلى 20 ألف موظفة في القطاع الخاص منذ إجراء التحسينات على آلية واشتراطات البرنامج في نوفمبر (2020) وحتى شهر مايو (2021)؛ وذلك وفقًا لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

وجاء تنامي أعداد الموظفات المسجلات في "وصول"، نظرًا للتحسينات على آلية واشتراطات البرنامج؛ بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص.

وعودًا على التحسينات الجديدة على البرنامج؛ فقد رفع "هدف" سقف الدعم المالي للمستفيدات من "وصول" إلى 1100 ريال بدلًا عن 800 ريال شهريًّا.

ووفقًا للآلية الجديدة للبرنامج؛ فإنه بمقدور المسجلات المستوفيات للشروط، الاستفادةُ من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة، بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري 6000 فأقل، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهرًا بدلًا عن 12 شهرًا.

وحرصًا على سلامة المستفيدات من برنامج "وصول"، وضمان الجودة والأمان في النقل؛ تقدم الخدمة عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل.

ويغطي برنامج "وصول" 13 منطقة هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

يشار إلى أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، يهدف إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل؛ وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص المستوفية للشروط، التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط http://wusool.sa.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
01:25 PM

بعد مد فترة الاستفادة والتحسينات.. كم سعودية سجلن في "وصول"؟

فيما رفع "هدف" سقف الدعم المالي إلى 1100 ريال بدلًا من 800

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
359

وصل عدد الموظفات السعوديات المسجلات في برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، إلى 20 ألف موظفة في القطاع الخاص منذ إجراء التحسينات على آلية واشتراطات البرنامج في نوفمبر (2020) وحتى شهر مايو (2021)؛ وذلك وفقًا لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

وجاء تنامي أعداد الموظفات المسجلات في "وصول"، نظرًا للتحسينات على آلية واشتراطات البرنامج؛ بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص.

وعودًا على التحسينات الجديدة على البرنامج؛ فقد رفع "هدف" سقف الدعم المالي للمستفيدات من "وصول" إلى 1100 ريال بدلًا عن 800 ريال شهريًّا.

ووفقًا للآلية الجديدة للبرنامج؛ فإنه بمقدور المسجلات المستوفيات للشروط، الاستفادةُ من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة، بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري 6000 فأقل، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهرًا بدلًا عن 12 شهرًا.

وحرصًا على سلامة المستفيدات من برنامج "وصول"، وضمان الجودة والأمان في النقل؛ تقدم الخدمة عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل.

ويغطي برنامج "وصول" 13 منطقة هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

يشار إلى أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، يهدف إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل؛ وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص المستوفية للشروط، التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط http://wusool.sa.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,466
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,993
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,048
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,675

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة