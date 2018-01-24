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النفط يتراجع متأثرًا بضعف أسواق الأسهم الأمريكية وزيادة المعروض

محللون توقعوا مستويات قياسية مرتفعة لإنتاج النفط الصخري الأمريكي

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء مثل معظم أسواق الأسهم الأمريكية؛ وذلك بفعل مخاوف من ضَعف النمو الاقتصادي العالمي، وتوقعات بمستويات قياسية مرتفعة لإنتاج النفط الصخري الأمريكي، وهبوط أسعار البنزين في الولايات المتحدة، حسب رويترز.

وفي التفاصيل، انخفضت عقود خام القياس العالمي (مزيج برنت) 36 سنتًا، أو 0.59 في المئة؛ ليبلغ عند التسوية 61.14 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود الخام الأمريكي الخفيف 39 سنتًا، أو 0.74 في المئة؛ لتسجل عند التسوية 52.62 دولار للبرميل.

وتحول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في بورصة وول ستريت إلى الهبوط بفعل مخاوف من ضعف اقتصادي عالمي، بعدما صعد 0.7 في المئة في وقت سابق من جلسة التعاملات، إضافة إلى ضعف سوق الأسهم. وقال محللون إن هبوط أسعار البنزين في الولايات المتحدة، وزيادة إنتاج النفط الأمريكي، يضغطان أيضًا على سوق الخام.

وتنتظر السوق أحدث بيانات بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة التي من المتوقع أن تظهر ثالث انخفاض أسبوعي في مخزونات الخام، لكن مخزونات البنزين من المتوقع أن ترتفع لثامن أسبوع على التوالي.

ويصدر معهد البترول الأمريكي تقريره الأسبوعي بشأن المخزونات في غير الموعد المعتاد بسبب عطلة مارتن لوثر كينج التي وافقت يوم الاثنين، وتنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها يوم الخميس.

وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الثلاثاء إنها تتوقع أن يسجل إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مستوى قياسيًّا مرتفعًا في فبراير.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يتراجع متأثرًا بضعف أسواق الأسهم الأمريكية وزيادة المعروض
سبق

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء مثل معظم أسواق الأسهم الأمريكية؛ وذلك بفعل مخاوف من ضَعف النمو الاقتصادي العالمي، وتوقعات بمستويات قياسية مرتفعة لإنتاج النفط الصخري الأمريكي، وهبوط أسعار البنزين في الولايات المتحدة، حسب رويترز.

وفي التفاصيل، انخفضت عقود خام القياس العالمي (مزيج برنت) 36 سنتًا، أو 0.59 في المئة؛ ليبلغ عند التسوية 61.14 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود الخام الأمريكي الخفيف 39 سنتًا، أو 0.74 في المئة؛ لتسجل عند التسوية 52.62 دولار للبرميل.

وتحول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في بورصة وول ستريت إلى الهبوط بفعل مخاوف من ضعف اقتصادي عالمي، بعدما صعد 0.7 في المئة في وقت سابق من جلسة التعاملات، إضافة إلى ضعف سوق الأسهم. وقال محللون إن هبوط أسعار البنزين في الولايات المتحدة، وزيادة إنتاج النفط الأمريكي، يضغطان أيضًا على سوق الخام.

وتنتظر السوق أحدث بيانات بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة التي من المتوقع أن تظهر ثالث انخفاض أسبوعي في مخزونات الخام، لكن مخزونات البنزين من المتوقع أن ترتفع لثامن أسبوع على التوالي.

ويصدر معهد البترول الأمريكي تقريره الأسبوعي بشأن المخزونات في غير الموعد المعتاد بسبب عطلة مارتن لوثر كينج التي وافقت يوم الاثنين، وتنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها يوم الخميس.

وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الثلاثاء إنها تتوقع أن يسجل إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مستوى قياسيًّا مرتفعًا في فبراير.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
12:56 AM

النفط يتراجع متأثرًا بضعف أسواق الأسهم الأمريكية وزيادة المعروض

محللون توقعوا مستويات قياسية مرتفعة لإنتاج النفط الصخري الأمريكي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء مثل معظم أسواق الأسهم الأمريكية؛ وذلك بفعل مخاوف من ضَعف النمو الاقتصادي العالمي، وتوقعات بمستويات قياسية مرتفعة لإنتاج النفط الصخري الأمريكي، وهبوط أسعار البنزين في الولايات المتحدة، حسب رويترز.

وفي التفاصيل، انخفضت عقود خام القياس العالمي (مزيج برنت) 36 سنتًا، أو 0.59 في المئة؛ ليبلغ عند التسوية 61.14 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود الخام الأمريكي الخفيف 39 سنتًا، أو 0.74 في المئة؛ لتسجل عند التسوية 52.62 دولار للبرميل.

وتحول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في بورصة وول ستريت إلى الهبوط بفعل مخاوف من ضعف اقتصادي عالمي، بعدما صعد 0.7 في المئة في وقت سابق من جلسة التعاملات، إضافة إلى ضعف سوق الأسهم. وقال محللون إن هبوط أسعار البنزين في الولايات المتحدة، وزيادة إنتاج النفط الأمريكي، يضغطان أيضًا على سوق الخام.

وتنتظر السوق أحدث بيانات بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة التي من المتوقع أن تظهر ثالث انخفاض أسبوعي في مخزونات الخام، لكن مخزونات البنزين من المتوقع أن ترتفع لثامن أسبوع على التوالي.

ويصدر معهد البترول الأمريكي تقريره الأسبوعي بشأن المخزونات في غير الموعد المعتاد بسبب عطلة مارتن لوثر كينج التي وافقت يوم الاثنين، وتنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها يوم الخميس.

وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الثلاثاء إنها تتوقع أن يسجل إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مستوى قياسيًّا مرتفعًا في فبراير.

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