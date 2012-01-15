" العبيد" يشكر القيادة لتعيينه مساعداً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة

رفع سليمان بن عبدالعزيز العبيد، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على الثقة الملكية بتعيينه مساعداً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.

وأعرب في تصريح بهذه المناسبة، عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية، سائلاً المولى ـ عزّ وجلّ ـ العون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن القيادة.