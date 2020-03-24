"روحاني": انخفاض في معدل المصابين والوفيات بكورونا في إيران

فيما بلغت حصيلة الإصابات 23049 شخصًا ووفاة 1812 حتى أمس

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، خلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، عن انخفاض معدل الوفيات والإصابات بالفيروس في عموم إيران.

وقال روحاني خلال الاجتماع الذي حضره وزير الصحة: "اطلعنا على تقرير لوزارة الصحة حول انخفاض عدد دخول المصابين بفيروس كورونا إلى المستشفيات في عموم البلاد، وكذلك الحال بالنسبة لمعدل الوفيات جراء هذا الفيروس".

وأضاف بحسب ما نقله موقع "إرم نيوز" الإماراتي، أن "الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة وباقي الجهات المختصة مهمة للغاية؛ مقدمًا شكره للكوادر الصحية في إيران"، ومشددًا على "ضرورة استمرار العمل من أجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، قد أعلن أمس الاثنين عن تسجيل 1411 إصابة جديدة و127 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مضيفًا أن إجمالي عدد المصابين في البلاد وصل إلى 23049، والمتوفين إلى 1812، والمتعافين إلى 8376.

وأوضح "جهانبور" أنه لم يعد هناك منطقة خالية من فيروس كورونا في إيران، وأن عدد المصابين بالفيروس في البلاد سيشهد ارتفاعًا خلال الأيام المقبلة.