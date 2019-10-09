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جامعة الملك سعود تؤكّد حادثة دهس "مراقب المرور" وتكشف التفاصيل

تعرَّض لرضوض أثناء قيامه بأداء واجبه في تنظيم الحركة بمدينة البنات

أكّدت جامعة الملك سعود ما تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو لدهس رجل أمن بجامعة الملك سعود؛ موضحة أنه تمّت إحالة الموضوع إلى الشرطة، وأن الحارس تعرّض لرضوض في أثناء قيامه بأداء واجبه في تنظيم الحركة بالمدينة الجامعية للطالبات.

وتفصيلاً؛ أوضح المتحدث الرسمي لجامعة الملك سعود، أن مراقب مرور بحرم الجامعة تعرّض لدهسٍ من قِبل قائد مركبة رفض التقيُّد بالتعليمات الخاصة بتنظيم الحركة المرورية، وقد تعرّض لرضوضٍ نُقل إثرها إلى مستشفى الملك خالد الجامعي.

وأشار إلى أن الحادثة وقعت يوم الأحد الفائت في أثناء قيام مراقب المرور بأداء واجبه في تنظيم الحركة المرورية بالمدينة الجامعية للطالبات، حين قام أحد قائدي المركبات - نوع تويوتا كامري بيضاء - بدهس مراقب المرور وإبعاده عن الطريق بسيارته، وذلك لعدم رغبة السائق بالتقيُّد بالتعليمات الخاصة بتنظيم الحركة المرورية، وعدم الاستجابة بالوقوف التام لإتاحة الفرصة لمستخدمين آخرين في مسار آخر.

وأضاف، أن الحادث نتج عنه إصابة مراقب المرور برضوض في إحدى قدميه بعد إحالته إلى مستشفى الملك خالد الجامعي، وتمّ تحويل الحادث إلى شرطة الدرعية لاستكمال التحقيق في تلك الحادثة.

وأكّد متحدث جامعة الملك سعود، دعم الجامعة لكل مراقبي الأمن والسلامة، ووقوفها معهم في سبيل الحصول على جميع حقوقهم لأداء الأعمال المكلفين بها ميدانياً على أكمل وجه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الملك سعود تؤكّد حادثة دهس "مراقب المرور" وتكشف التفاصيل
سبق

أكّدت جامعة الملك سعود ما تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو لدهس رجل أمن بجامعة الملك سعود؛ موضحة أنه تمّت إحالة الموضوع إلى الشرطة، وأن الحارس تعرّض لرضوض في أثناء قيامه بأداء واجبه في تنظيم الحركة بالمدينة الجامعية للطالبات.

وتفصيلاً؛ أوضح المتحدث الرسمي لجامعة الملك سعود، أن مراقب مرور بحرم الجامعة تعرّض لدهسٍ من قِبل قائد مركبة رفض التقيُّد بالتعليمات الخاصة بتنظيم الحركة المرورية، وقد تعرّض لرضوضٍ نُقل إثرها إلى مستشفى الملك خالد الجامعي.

وأشار إلى أن الحادثة وقعت يوم الأحد الفائت في أثناء قيام مراقب المرور بأداء واجبه في تنظيم الحركة المرورية بالمدينة الجامعية للطالبات، حين قام أحد قائدي المركبات - نوع تويوتا كامري بيضاء - بدهس مراقب المرور وإبعاده عن الطريق بسيارته، وذلك لعدم رغبة السائق بالتقيُّد بالتعليمات الخاصة بتنظيم الحركة المرورية، وعدم الاستجابة بالوقوف التام لإتاحة الفرصة لمستخدمين آخرين في مسار آخر.

وأضاف، أن الحادث نتج عنه إصابة مراقب المرور برضوض في إحدى قدميه بعد إحالته إلى مستشفى الملك خالد الجامعي، وتمّ تحويل الحادث إلى شرطة الدرعية لاستكمال التحقيق في تلك الحادثة.

وأكّد متحدث جامعة الملك سعود، دعم الجامعة لكل مراقبي الأمن والسلامة، ووقوفها معهم في سبيل الحصول على جميع حقوقهم لأداء الأعمال المكلفين بها ميدانياً على أكمل وجه.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
11:58 AM

جامعة الملك سعود تؤكّد حادثة دهس "مراقب المرور" وتكشف التفاصيل

تعرَّض لرضوض أثناء قيامه بأداء واجبه في تنظيم الحركة بمدينة البنات

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فهد الغبيوي - الرياض
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أكّدت جامعة الملك سعود ما تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو لدهس رجل أمن بجامعة الملك سعود؛ موضحة أنه تمّت إحالة الموضوع إلى الشرطة، وأن الحارس تعرّض لرضوض في أثناء قيامه بأداء واجبه في تنظيم الحركة بالمدينة الجامعية للطالبات.

وتفصيلاً؛ أوضح المتحدث الرسمي لجامعة الملك سعود، أن مراقب مرور بحرم الجامعة تعرّض لدهسٍ من قِبل قائد مركبة رفض التقيُّد بالتعليمات الخاصة بتنظيم الحركة المرورية، وقد تعرّض لرضوضٍ نُقل إثرها إلى مستشفى الملك خالد الجامعي.

وأشار إلى أن الحادثة وقعت يوم الأحد الفائت في أثناء قيام مراقب المرور بأداء واجبه في تنظيم الحركة المرورية بالمدينة الجامعية للطالبات، حين قام أحد قائدي المركبات - نوع تويوتا كامري بيضاء - بدهس مراقب المرور وإبعاده عن الطريق بسيارته، وذلك لعدم رغبة السائق بالتقيُّد بالتعليمات الخاصة بتنظيم الحركة المرورية، وعدم الاستجابة بالوقوف التام لإتاحة الفرصة لمستخدمين آخرين في مسار آخر.

وأضاف، أن الحادث نتج عنه إصابة مراقب المرور برضوض في إحدى قدميه بعد إحالته إلى مستشفى الملك خالد الجامعي، وتمّ تحويل الحادث إلى شرطة الدرعية لاستكمال التحقيق في تلك الحادثة.

وأكّد متحدث جامعة الملك سعود، دعم الجامعة لكل مراقبي الأمن والسلامة، ووقوفها معهم في سبيل الحصول على جميع حقوقهم لأداء الأعمال المكلفين بها ميدانياً على أكمل وجه.

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