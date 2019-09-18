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اعتبارًا من اليوم.. تركيا تعلن رفع أسعار الوقود

لإعادة تطبيق نظام مقياس متحرك لدعم سعر النفط

قال اتحاد مشغّلي محطات إمداد الطاقة والبنزين والغاز التركي، في بيان: إن تركيا رفعت أسعار البنزين بواقع 0.36 ليرة (0.06 دولار) للتر، ورفعت سعر وقود الديزل 0.34 ليرة للتر؛ اعتبارًا من اليوم الأربعاء.
لكن الزيادة الفعلية للأسعار في محطات الوقود ستكون 0.35 ليرة للبنزين و0.12 ليرة لوقود الديزل؛ بسبب إعادة تطبيق نظام مقياس متحرك لدعم أسعار النفط.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" اليوم؛ فالجزء من الزيادة الذي لن تتأثر به الأسعار بالمحطات سيقابل بمساهمات من ضريبة استهلاك خاصة؛ وهو ما يشكل إعادة تفعيل لنظام المقياس المتحرك.
وبدءًا من تطبيق تعريفة المقياس المتحرك للوقود في مايو من العام الماضي وحتى نوفمبر؛ تم من خلال النظام جمع 8.3 مليار ليرة كإيرادات من ضريبة الاستهلاك الخاصة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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اعتبارًا من اليوم.. تركيا تعلن رفع أسعار الوقود
سبق

قال اتحاد مشغّلي محطات إمداد الطاقة والبنزين والغاز التركي، في بيان: إن تركيا رفعت أسعار البنزين بواقع 0.36 ليرة (0.06 دولار) للتر، ورفعت سعر وقود الديزل 0.34 ليرة للتر؛ اعتبارًا من اليوم الأربعاء.
لكن الزيادة الفعلية للأسعار في محطات الوقود ستكون 0.35 ليرة للبنزين و0.12 ليرة لوقود الديزل؛ بسبب إعادة تطبيق نظام مقياس متحرك لدعم أسعار النفط.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" اليوم؛ فالجزء من الزيادة الذي لن تتأثر به الأسعار بالمحطات سيقابل بمساهمات من ضريبة استهلاك خاصة؛ وهو ما يشكل إعادة تفعيل لنظام المقياس المتحرك.
وبدءًا من تطبيق تعريفة المقياس المتحرك للوقود في مايو من العام الماضي وحتى نوفمبر؛ تم من خلال النظام جمع 8.3 مليار ليرة كإيرادات من ضريبة الاستهلاك الخاصة.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
12:07 PM

اعتبارًا من اليوم.. تركيا تعلن رفع أسعار الوقود

لإعادة تطبيق نظام مقياس متحرك لدعم سعر النفط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال اتحاد مشغّلي محطات إمداد الطاقة والبنزين والغاز التركي، في بيان: إن تركيا رفعت أسعار البنزين بواقع 0.36 ليرة (0.06 دولار) للتر، ورفعت سعر وقود الديزل 0.34 ليرة للتر؛ اعتبارًا من اليوم الأربعاء.
لكن الزيادة الفعلية للأسعار في محطات الوقود ستكون 0.35 ليرة للبنزين و0.12 ليرة لوقود الديزل؛ بسبب إعادة تطبيق نظام مقياس متحرك لدعم أسعار النفط.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" اليوم؛ فالجزء من الزيادة الذي لن تتأثر به الأسعار بالمحطات سيقابل بمساهمات من ضريبة استهلاك خاصة؛ وهو ما يشكل إعادة تفعيل لنظام المقياس المتحرك.
وبدءًا من تطبيق تعريفة المقياس المتحرك للوقود في مايو من العام الماضي وحتى نوفمبر؛ تم من خلال النظام جمع 8.3 مليار ليرة كإيرادات من ضريبة الاستهلاك الخاصة.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,697
10 مليارات ..

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