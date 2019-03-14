الأرجنتين: "ريفر بليت" يرفض خوض مباراة الكأس بسبب "كورونا"

أعلن نادي "ريفر بليت" الأرجنتيني أن فريقه لن يخوض المباراة المقررة يوم السبت أمام أتلتيكو توكومان، ضمن منافسات كأس رابطة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم؛ وذلك بسبب المخاوف إزاء تزايد انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقد يعرّض هذا القرار النادي لعقوبات، حيث قررت الحكومة الأرجنتينية والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إقامة منافسات البطولة لكن دون حضور جماهير.

وذكر النادي في بيان أنه أخذ في اعتباره أن الأولوية لصحة وسلامة جميع المشاركين والمعنيين بالمباراة، مؤكداً رفضه خوضها.

وكان الكولومبي توماس غوتيريز لاعب "ريفر بليت" قد خضع لاختبار فيروس "كورونا" وتأكد عدم إصابته.