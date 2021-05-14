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الأحد القادم.. بداية إجازة موظّفي مستشفى القطيف وتنتهي 5 شوال

الإدارة: تكليف الموظفين خلالها وفقًا لحاجة العمل الضرورية في أضيق الحدود

أصدرت إدارة مستشفى القطيف المركزي قرارًا تفصيليًّا لإجازة عيد الفطر للعاملين بالمستشفى؛ بحيث تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك لكافة الموظفين السعوديين يوم الأحد 24 رمضان 1441هـ الموافق 17 مايو 2020، وتنتهي بنهاية يوم الخميس 5 شوال 1441هـ الموافق 28 مايو 2020، وتكون العودة للعمل يوم الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020.

وجاء في نص القرار الذي حصلت "سبق" على نسخة منه؛ أن إجازة الموظفين غير السعوديين من المقيمين تبدأ 1 شوال الموافق 24 مايو 2020، وتنتهي يوم الخميس 5 شوال الموافق 28 مايو 2020، وتكون العودة للعمل يوم الأحد 8 شوال الموافق 31 مايو.

وسوف يكون تكليف الموظفين خلال إجازة العيد وفقًا لحاجة العمل الضرورية في أضيق الحدود، وتوجيه الإدارات بإعداد الخطط اللازمة لضمان تقديم الخدمة الطبية في الأقسام التي يتطلب استمرار العمل فيها كأقسام التنويم وغيرها.

مستشفى القطيف المركزي إجازة عيد الفطر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأحد القادم.. بداية إجازة موظّفي مستشفى القطيف وتنتهي 5 شوال
سبق

أصدرت إدارة مستشفى القطيف المركزي قرارًا تفصيليًّا لإجازة عيد الفطر للعاملين بالمستشفى؛ بحيث تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك لكافة الموظفين السعوديين يوم الأحد 24 رمضان 1441هـ الموافق 17 مايو 2020، وتنتهي بنهاية يوم الخميس 5 شوال 1441هـ الموافق 28 مايو 2020، وتكون العودة للعمل يوم الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020.

وجاء في نص القرار الذي حصلت "سبق" على نسخة منه؛ أن إجازة الموظفين غير السعوديين من المقيمين تبدأ 1 شوال الموافق 24 مايو 2020، وتنتهي يوم الخميس 5 شوال الموافق 28 مايو 2020، وتكون العودة للعمل يوم الأحد 8 شوال الموافق 31 مايو.

وسوف يكون تكليف الموظفين خلال إجازة العيد وفقًا لحاجة العمل الضرورية في أضيق الحدود، وتوجيه الإدارات بإعداد الخطط اللازمة لضمان تقديم الخدمة الطبية في الأقسام التي يتطلب استمرار العمل فيها كأقسام التنويم وغيرها.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
06:49 PM

الأحد القادم.. بداية إجازة موظّفي مستشفى القطيف وتنتهي 5 شوال

الإدارة: تكليف الموظفين خلالها وفقًا لحاجة العمل الضرورية في أضيق الحدود

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عبدالله السالم - الدمام
0
1,681

أصدرت إدارة مستشفى القطيف المركزي قرارًا تفصيليًّا لإجازة عيد الفطر للعاملين بالمستشفى؛ بحيث تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك لكافة الموظفين السعوديين يوم الأحد 24 رمضان 1441هـ الموافق 17 مايو 2020، وتنتهي بنهاية يوم الخميس 5 شوال 1441هـ الموافق 28 مايو 2020، وتكون العودة للعمل يوم الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020.

وجاء في نص القرار الذي حصلت "سبق" على نسخة منه؛ أن إجازة الموظفين غير السعوديين من المقيمين تبدأ 1 شوال الموافق 24 مايو 2020، وتنتهي يوم الخميس 5 شوال الموافق 28 مايو 2020، وتكون العودة للعمل يوم الأحد 8 شوال الموافق 31 مايو.

وسوف يكون تكليف الموظفين خلال إجازة العيد وفقًا لحاجة العمل الضرورية في أضيق الحدود، وتوجيه الإدارات بإعداد الخطط اللازمة لضمان تقديم الخدمة الطبية في الأقسام التي يتطلب استمرار العمل فيها كأقسام التنويم وغيرها.

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