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شاهد .. مرسم "ريم آل سعود" ينهي عروضه بتغذية بصرية عالية

بعد 6 أيام في حي الغدير بالرياض لجمهور الفن التشكيلي

أقامت الأميرة "ريم آل سعود" مرسماً ومعرضاً في حي الغدير بالرياض لجمهور الفن التشكيلي، وأنهت ٦ أيام من التغذية البصرية العالية إضافة إلى الورش الفنية.

وخلال المعرض قدمت الفنانة والمدربة دينا العليمي ورشة حول تشريح البورتريه بالرصاص والفحم، وورشة رسم الخيل بالأسلوب التأثيري بـ"الأكريليك".

وتضمنت الورشة المقدمة للجمهور رسم وتشريح الخيل بكل سهولة بالقاعدة الذهبية، والتعريف بأسلوب المدرسة التاثيرية وتطبيقها على الخيل، وأيضاً معرفة أسرار استخدام خامة الأكريلك، والعجلة اللونية، ونبذة عن المدارس الفنية وأهم روادها.

وشهد اليوم الأخير لكرنفال الفن افتتاح معرض على شرف الأميرة سارة بنت عبد الله بن فيصل بن جلوي آل سعود، يحوي مخرجات الورش التدريبية لرسم البورتريه بالرصاص ورسم الخيل بالأكريلك للفنانة والمدربة دينا العليمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. مرسم "ريم آل سعود" ينهي عروضه بتغذية بصرية عالية
سبق

أقامت الأميرة "ريم آل سعود" مرسماً ومعرضاً في حي الغدير بالرياض لجمهور الفن التشكيلي، وأنهت ٦ أيام من التغذية البصرية العالية إضافة إلى الورش الفنية.

وخلال المعرض قدمت الفنانة والمدربة دينا العليمي ورشة حول تشريح البورتريه بالرصاص والفحم، وورشة رسم الخيل بالأسلوب التأثيري بـ"الأكريليك".

وتضمنت الورشة المقدمة للجمهور رسم وتشريح الخيل بكل سهولة بالقاعدة الذهبية، والتعريف بأسلوب المدرسة التاثيرية وتطبيقها على الخيل، وأيضاً معرفة أسرار استخدام خامة الأكريلك، والعجلة اللونية، ونبذة عن المدارس الفنية وأهم روادها.

وشهد اليوم الأخير لكرنفال الفن افتتاح معرض على شرف الأميرة سارة بنت عبد الله بن فيصل بن جلوي آل سعود، يحوي مخرجات الورش التدريبية لرسم البورتريه بالرصاص ورسم الخيل بالأكريلك للفنانة والمدربة دينا العليمي.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
06:31 PM

شاهد .. مرسم "ريم آل سعود" ينهي عروضه بتغذية بصرية عالية

بعد 6 أيام في حي الغدير بالرياض لجمهور الفن التشكيلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت الأميرة "ريم آل سعود" مرسماً ومعرضاً في حي الغدير بالرياض لجمهور الفن التشكيلي، وأنهت ٦ أيام من التغذية البصرية العالية إضافة إلى الورش الفنية.

وخلال المعرض قدمت الفنانة والمدربة دينا العليمي ورشة حول تشريح البورتريه بالرصاص والفحم، وورشة رسم الخيل بالأسلوب التأثيري بـ"الأكريليك".

وتضمنت الورشة المقدمة للجمهور رسم وتشريح الخيل بكل سهولة بالقاعدة الذهبية، والتعريف بأسلوب المدرسة التاثيرية وتطبيقها على الخيل، وأيضاً معرفة أسرار استخدام خامة الأكريلك، والعجلة اللونية، ونبذة عن المدارس الفنية وأهم روادها.

وشهد اليوم الأخير لكرنفال الفن افتتاح معرض على شرف الأميرة سارة بنت عبد الله بن فيصل بن جلوي آل سعود، يحوي مخرجات الورش التدريبية لرسم البورتريه بالرصاص ورسم الخيل بالأكريلك للفنانة والمدربة دينا العليمي.

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