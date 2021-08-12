أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح ثلاثة مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في منطقتين بعد ثبوت ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين. وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 187 يوماً 1991 مسجدًا، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله. وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها، هي مسجدان في منطقة الرياض ومسجد واحد بمنطقة القصيم.

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 3 مساجد في الرياض والقصيم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-12 أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح ثلاثة مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في منطقتين بعد ثبوت ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 187 يوماً 1991 مسجدًا، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها، هي مسجدان في منطقة الرياض ومسجد واحد بمنطقة القصيم.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 02:22 PM

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 3 مساجد في الرياض والقصيم بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله





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أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح ثلاثة مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في منطقتين بعد ثبوت ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 187 يوماً 1991 مسجدًا، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها، هي مسجدان في منطقة الرياض ومسجد واحد بمنطقة القصيم.