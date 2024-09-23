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بالصور.. عروض جوية لـ"صقور السعودية" و"فرسان الإمارات" في 3 مناطق

استعراض للطائرات المقاتلة المطلية باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني للمملكة

شاركت وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية اليوم بعروض جوية بعدد من تشكيلات الطائرات المقاتلة، وبمشاركة كل من فريق الصقور السعودية وفريق فرسان الإمارات للطيران في احتفالات اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وقامت مجموعة من الطائرات المقاتلة المطلية باللون الأخضر وبشعارات المملكة بالاستعراض في كل من الرياض والشرقية وجدة، حيث شاركت القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات من نوع (F15s ،F15C، تورنيدو، تايفون) وطائرة (MRTT) المخصصة للتزود بالوقود، حيث جُهّزت خصيصاً للمشاركة في هذه الاحتفالية.

يذكر أن هذه العروض تأتي ضمن مشاركة وزارة الدفاع ممثلة بالقوات المسلحة بالاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ 89.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. عروض جوية لـ"صقور السعودية" و"فرسان الإمارات" في 3 مناطق
سبق

شاركت وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية اليوم بعروض جوية بعدد من تشكيلات الطائرات المقاتلة، وبمشاركة كل من فريق الصقور السعودية وفريق فرسان الإمارات للطيران في احتفالات اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وقامت مجموعة من الطائرات المقاتلة المطلية باللون الأخضر وبشعارات المملكة بالاستعراض في كل من الرياض والشرقية وجدة، حيث شاركت القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات من نوع (F15s ،F15C، تورنيدو، تايفون) وطائرة (MRTT) المخصصة للتزود بالوقود، حيث جُهّزت خصيصاً للمشاركة في هذه الاحتفالية.

يذكر أن هذه العروض تأتي ضمن مشاركة وزارة الدفاع ممثلة بالقوات المسلحة بالاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ 89.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
09:05 PM

بالصور.. عروض جوية لـ"صقور السعودية" و"فرسان الإمارات" في 3 مناطق

استعراض للطائرات المقاتلة المطلية باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني للمملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شاركت وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية اليوم بعروض جوية بعدد من تشكيلات الطائرات المقاتلة، وبمشاركة كل من فريق الصقور السعودية وفريق فرسان الإمارات للطيران في احتفالات اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وقامت مجموعة من الطائرات المقاتلة المطلية باللون الأخضر وبشعارات المملكة بالاستعراض في كل من الرياض والشرقية وجدة، حيث شاركت القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات من نوع (F15s ،F15C، تورنيدو، تايفون) وطائرة (MRTT) المخصصة للتزود بالوقود، حيث جُهّزت خصيصاً للمشاركة في هذه الاحتفالية.

يذكر أن هذه العروض تأتي ضمن مشاركة وزارة الدفاع ممثلة بالقوات المسلحة بالاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ 89.

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