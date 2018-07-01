أعلن فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية عن الانتهاء من تنفيذ مشروع تقاطع مدخل الخفجي الجنوبي بما في ذلك المنحدرات الالتفافية و المنحدرات الانتقالية، بتكلفة تجاوزت الـــ (75) مليون ريال. وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس . أحمد الغامدي، أن المشروع إضافة للتقاطع اشتمل على عمل توسعة إعادة إنشاء للطريق الرئيسي (طريق الدمام- الكويت السريع) بطول ٢ كم و ربطه مع طريق الخفجي القديم بالقرب من المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، بالإضافة إلى إنشاء طريق متعامد على طريق ابو حدرية لتسهيل الانتقال بصورة آمنة من بين هجرة ابرق الكبريت و سوق الأغنام من الناحية الغربية لطريق الدمام- الكويت السريع و بين محافظة الخفجي من الناحية الشرقية . وأكد الغامدي، أنه تم افتتاح كامل المشروع أمام حركة السير، بعد افتتاحه جزئيا في وقت سابق من العام الجاري، لافتا في الوقت نفسه، أن المشروع يعتبر من المشاريع الحيوية بالمنطقة الشرقية، حيث كلف المشروع أكثر من (75) مليون ريال. وألمح الغامدي، في ذات السياق، أن وجود بعض الخدمات بموقع المشروع أثر بشكل مباشر على إنهاء أعمال المشروع خلال المدة المحددة، معبراً عن شكره للجهات صاحبة العلاقة نظير تعاونهم الإيجابي والتنسيق الدؤوب لترحيل الخدمات و إنهاء التعارضات مع المشروع. وأشار الغامدي، إلى أن التقاطع سيسهم بشكل كبير في رفع مستوى السلامة المرورية و إنسيابية الحركة على طريق الدمام- الكويت السريع و تسهيل التنقل بين محافظة الخفجي و و المناطق المجاورة لها من الناحية الغربية مختزلا الكثير من الوقت و المسافة ، وسيتعقب هذا المشروع مشاريع تنموية أخرى بالمنطقة التي تعتبر أغنى المناطق النفطية بالخليج، وتشهد توسعا عمرانيا وتزايدا سكانيا مطردا. فيما تنفذ فرع وزارة المقل بالمنطقة عدد من المشاريع الحيوية التي تقدم اضافة للمنطقة الشرقية ومنها: مشروع اصلاح طريق النعيرية حفر الباطن بتكلفة تجاوزت (٦٩١) مليون ريال، مشروع استكمال انشاء طريق بطحاء شيبة ان الزمول (المنفذ الحدودي لسلطنة عمان) بتكلفة تجاوزت (٩٤٥) مليون ريال، مشروع الاعمال التكميلية بدائري الاحساء بتكلفة تجاوزت (٦٥) مليون ريال، مشروع تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الدمام الخبر الساحلي بتكلفة تجاوزت (٩٦) مليون ريال.

"النقل": الانتهاء من تنفيذ تقاطع مدخل الخفجي الجنوبي وفتحه أمام حركة السير حامد العلي سبق 2018-07-01 أعلن فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية عن الانتهاء من تنفيذ مشروع تقاطع مدخل الخفجي الجنوبي بما في ذلك المنحدرات الالتفافية و المنحدرات الانتقالية، بتكلفة تجاوزت الـــ (75) مليون ريال.



وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس . أحمد الغامدي، أن المشروع إضافة للتقاطع اشتمل على عمل توسعة إعادة إنشاء للطريق الرئيسي (طريق الدمام- الكويت السريع) بطول ٢ كم و ربطه مع طريق الخفجي القديم بالقرب من المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، بالإضافة إلى إنشاء طريق متعامد على طريق ابو حدرية لتسهيل الانتقال بصورة آمنة من بين هجرة ابرق الكبريت و سوق الأغنام من الناحية الغربية لطريق الدمام- الكويت السريع و بين محافظة الخفجي من الناحية الشرقية .



وأكد الغامدي، أنه تم افتتاح كامل المشروع أمام حركة السير، بعد افتتاحه جزئيا في وقت سابق من العام الجاري، لافتا في الوقت نفسه، أن المشروع يعتبر من المشاريع الحيوية بالمنطقة الشرقية، حيث كلف المشروع أكثر من (75) مليون ريال.



وألمح الغامدي، في ذات السياق، أن وجود بعض الخدمات بموقع المشروع أثر بشكل مباشر على إنهاء أعمال المشروع خلال المدة المحددة، معبراً عن شكره للجهات صاحبة العلاقة نظير تعاونهم الإيجابي والتنسيق الدؤوب لترحيل الخدمات و إنهاء التعارضات مع المشروع.



وأشار الغامدي، إلى أن التقاطع سيسهم بشكل كبير في رفع مستوى السلامة المرورية و إنسيابية الحركة على طريق الدمام- الكويت السريع و تسهيل التنقل بين محافظة الخفجي و و المناطق المجاورة لها من الناحية الغربية مختزلا الكثير من الوقت و المسافة ، وسيتعقب هذا المشروع مشاريع تنموية أخرى بالمنطقة التي تعتبر أغنى المناطق النفطية بالخليج، وتشهد توسعا عمرانيا وتزايدا سكانيا مطردا.



فيما تنفذ فرع وزارة المقل بالمنطقة عدد من المشاريع الحيوية التي تقدم اضافة للمنطقة الشرقية ومنها: مشروع اصلاح طريق النعيرية حفر الباطن بتكلفة تجاوزت (٦٩١) مليون ريال، مشروع استكمال انشاء طريق بطحاء شيبة ان الزمول (المنفذ الحدودي لسلطنة عمان) بتكلفة تجاوزت (٩٤٥) مليون ريال، مشروع الاعمال التكميلية بدائري الاحساء بتكلفة تجاوزت (٦٥) مليون ريال، مشروع تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الدمام الخبر الساحلي بتكلفة تجاوزت (٩٦) مليون ريال.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439 02:57 PM

"النقل": الانتهاء من تنفيذ تقاطع مدخل الخفجي الجنوبي وفتحه أمام حركة السير اشتمل على عمل توسعة إعادة إنشاء للطريق الرئيسي الدمام- الكويت السريع





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أعلن فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية عن الانتهاء من تنفيذ مشروع تقاطع مدخل الخفجي الجنوبي بما في ذلك المنحدرات الالتفافية و المنحدرات الانتقالية، بتكلفة تجاوزت الـــ (75) مليون ريال.



وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس . أحمد الغامدي، أن المشروع إضافة للتقاطع اشتمل على عمل توسعة إعادة إنشاء للطريق الرئيسي (طريق الدمام- الكويت السريع) بطول ٢ كم و ربطه مع طريق الخفجي القديم بالقرب من المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، بالإضافة إلى إنشاء طريق متعامد على طريق ابو حدرية لتسهيل الانتقال بصورة آمنة من بين هجرة ابرق الكبريت و سوق الأغنام من الناحية الغربية لطريق الدمام- الكويت السريع و بين محافظة الخفجي من الناحية الشرقية .



وأكد الغامدي، أنه تم افتتاح كامل المشروع أمام حركة السير، بعد افتتاحه جزئيا في وقت سابق من العام الجاري، لافتا في الوقت نفسه، أن المشروع يعتبر من المشاريع الحيوية بالمنطقة الشرقية، حيث كلف المشروع أكثر من (75) مليون ريال.



وألمح الغامدي، في ذات السياق، أن وجود بعض الخدمات بموقع المشروع أثر بشكل مباشر على إنهاء أعمال المشروع خلال المدة المحددة، معبراً عن شكره للجهات صاحبة العلاقة نظير تعاونهم الإيجابي والتنسيق الدؤوب لترحيل الخدمات و إنهاء التعارضات مع المشروع.



وأشار الغامدي، إلى أن التقاطع سيسهم بشكل كبير في رفع مستوى السلامة المرورية و إنسيابية الحركة على طريق الدمام- الكويت السريع و تسهيل التنقل بين محافظة الخفجي و و المناطق المجاورة لها من الناحية الغربية مختزلا الكثير من الوقت و المسافة ، وسيتعقب هذا المشروع مشاريع تنموية أخرى بالمنطقة التي تعتبر أغنى المناطق النفطية بالخليج، وتشهد توسعا عمرانيا وتزايدا سكانيا مطردا.



فيما تنفذ فرع وزارة المقل بالمنطقة عدد من المشاريع الحيوية التي تقدم اضافة للمنطقة الشرقية ومنها: مشروع اصلاح طريق النعيرية حفر الباطن بتكلفة تجاوزت (٦٩١) مليون ريال، مشروع استكمال انشاء طريق بطحاء شيبة ان الزمول (المنفذ الحدودي لسلطنة عمان) بتكلفة تجاوزت (٩٤٥) مليون ريال، مشروع الاعمال التكميلية بدائري الاحساء بتكلفة تجاوزت (٦٥) مليون ريال، مشروع تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الدمام الخبر الساحلي بتكلفة تجاوزت (٩٦) مليون ريال.