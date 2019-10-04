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تحدث ثم أضرم النيران بجسده.. فساد "أردوغان" يحرق مواطناً تركياً "فيديو"

مقطع جرى توثيقه وتداوله في "تويتر"

تسببت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتخبطاته الاقتصادية في إقدام مواطن تركي على إشعال النيران فى نفسه أمام مبنى محافظة ملاطية، بسسب عدم قدرته على دفع إيجار منزله؛ حيث تراكم عليه إيجار 2000 ليرة لصاحب المنزل وبات مهدداً بالطرد، وفقًا لما نشرته صحيفة جمهوريت التركية.

وأضافت الصحيفة، أن هذا يأتي نتيجة النمو الخادع المبني على القروض والصعود السريع غير الحقيقي الذي يتبعه هبوط قاسي يرجع الحال إلى أسوأ مما كان، موضحة أن انهيار العملة التركية جعل الأسعار ترتفع بشكل كبير.

وبينت: "في الوقت نفسه خرجت تسريبات لأردوغان ونجله تكشف مدى الفساد والسرقة لأموال الشعب التركي الذي بات يشعر بتدهور الحالة الاقتصادية بسبب سياسة أردوغان، بالإضافة إلى قمع الحريات واعتقال الآلاف من المواطنين والموظفين بعد الانقلاب المزعوم".

وتداول الأتراك الفيديو على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وقد حاول عدد من الأشخاص إنقاذ الرجل بإطفاء النيران، وتم توثيق الحدث وتسجيل حديثه قبل إشعال النار في جسده.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تحدث ثم أضرم النيران بجسده.. فساد "أردوغان" يحرق مواطناً تركياً "فيديو"
سبق

تسببت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتخبطاته الاقتصادية في إقدام مواطن تركي على إشعال النيران فى نفسه أمام مبنى محافظة ملاطية، بسسب عدم قدرته على دفع إيجار منزله؛ حيث تراكم عليه إيجار 2000 ليرة لصاحب المنزل وبات مهدداً بالطرد، وفقًا لما نشرته صحيفة جمهوريت التركية.

وأضافت الصحيفة، أن هذا يأتي نتيجة النمو الخادع المبني على القروض والصعود السريع غير الحقيقي الذي يتبعه هبوط قاسي يرجع الحال إلى أسوأ مما كان، موضحة أن انهيار العملة التركية جعل الأسعار ترتفع بشكل كبير.

وبينت: "في الوقت نفسه خرجت تسريبات لأردوغان ونجله تكشف مدى الفساد والسرقة لأموال الشعب التركي الذي بات يشعر بتدهور الحالة الاقتصادية بسبب سياسة أردوغان، بالإضافة إلى قمع الحريات واعتقال الآلاف من المواطنين والموظفين بعد الانقلاب المزعوم".

وتداول الأتراك الفيديو على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وقد حاول عدد من الأشخاص إنقاذ الرجل بإطفاء النيران، وتم توثيق الحدث وتسجيل حديثه قبل إشعال النار في جسده.

04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
02:41 PM

تحدث ثم أضرم النيران بجسده.. فساد "أردوغان" يحرق مواطناً تركياً "فيديو"

مقطع جرى توثيقه وتداوله في "تويتر"

A A A
حامد العلي - الرياض
12
4,929

تسببت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتخبطاته الاقتصادية في إقدام مواطن تركي على إشعال النيران فى نفسه أمام مبنى محافظة ملاطية، بسسب عدم قدرته على دفع إيجار منزله؛ حيث تراكم عليه إيجار 2000 ليرة لصاحب المنزل وبات مهدداً بالطرد، وفقًا لما نشرته صحيفة جمهوريت التركية.

وأضافت الصحيفة، أن هذا يأتي نتيجة النمو الخادع المبني على القروض والصعود السريع غير الحقيقي الذي يتبعه هبوط قاسي يرجع الحال إلى أسوأ مما كان، موضحة أن انهيار العملة التركية جعل الأسعار ترتفع بشكل كبير.

وبينت: "في الوقت نفسه خرجت تسريبات لأردوغان ونجله تكشف مدى الفساد والسرقة لأموال الشعب التركي الذي بات يشعر بتدهور الحالة الاقتصادية بسبب سياسة أردوغان، بالإضافة إلى قمع الحريات واعتقال الآلاف من المواطنين والموظفين بعد الانقلاب المزعوم".

وتداول الأتراك الفيديو على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وقد حاول عدد من الأشخاص إنقاذ الرجل بإطفاء النيران، وتم توثيق الحدث وتسجيل حديثه قبل إشعال النار في جسده.

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