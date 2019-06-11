النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير التعليم يوجّه بتمديد فترة التسجيل في برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات

حتى 20 شوال وفتح مزيد من البرامج التدريبية النوعية.. ثمن الإقبال الكبير

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتمديد فترة التسجيل في برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات، إلى تاريخ 20 شوال 1440هـ، وفتح مزيد من البرامج التدريبية النوعية؛ مثمّنًا الإقبال الكبير من المعلمين والمعلمات على برامج التدريب الصيفي، وحرصهم على المساهمة في تطوير التعليم ورفع نواتج التعلم؛ حيث تخطى عدد المسجلين في برامج التطوير المهني الصيفي 130 ألف معلم ومعلمة، وبلغ عدد البرامج التدريبية 5904 برامج.

من جانبه، قدّم ‏المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور محمد المقبل، شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم، على إتاحة الفرصة لشاغلي الوظائف التعليمية والتوجيه بتمديد فترة التسجيل وزيادة المقاعد والبرامج التدريبية، كما قدّم شكره وتقديره لمعالي نائب الوزير الدكتور عبدالرحمن العاصمي؛ لمتابعته ودعمه المستمر لبرامج التطوير المهني.

وبيّن الدكتور محمد المقبل، أن برامج التطوير المهني الصيفي لهذا العام قد أضيف لها برامج اللغة الصينية والطفولة المبكرة والبرامج التي تعمل على رفع مستوى نواتج التعلم لدى أبنائنا الطلبة، وهذا الإقبال من المعلمين والمعلمات نابع من حرصهم الذاتي على تطوير ممارساتهم المهنية والاستفادة من البرامج التي يقدّمها المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالمشاركة مع الجامعات، ومركز المبادرات، وشركة تطوير لتقنيات التعليم، وشركة تطوير للخدمات التعليمية، والمراكز الأهلية والشركات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير التعليم يوجّه بتمديد فترة التسجيل في برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات
سبق

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتمديد فترة التسجيل في برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات، إلى تاريخ 20 شوال 1440هـ، وفتح مزيد من البرامج التدريبية النوعية؛ مثمّنًا الإقبال الكبير من المعلمين والمعلمات على برامج التدريب الصيفي، وحرصهم على المساهمة في تطوير التعليم ورفع نواتج التعلم؛ حيث تخطى عدد المسجلين في برامج التطوير المهني الصيفي 130 ألف معلم ومعلمة، وبلغ عدد البرامج التدريبية 5904 برامج.

من جانبه، قدّم ‏المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور محمد المقبل، شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم، على إتاحة الفرصة لشاغلي الوظائف التعليمية والتوجيه بتمديد فترة التسجيل وزيادة المقاعد والبرامج التدريبية، كما قدّم شكره وتقديره لمعالي نائب الوزير الدكتور عبدالرحمن العاصمي؛ لمتابعته ودعمه المستمر لبرامج التطوير المهني.

وبيّن الدكتور محمد المقبل، أن برامج التطوير المهني الصيفي لهذا العام قد أضيف لها برامج اللغة الصينية والطفولة المبكرة والبرامج التي تعمل على رفع مستوى نواتج التعلم لدى أبنائنا الطلبة، وهذا الإقبال من المعلمين والمعلمات نابع من حرصهم الذاتي على تطوير ممارساتهم المهنية والاستفادة من البرامج التي يقدّمها المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالمشاركة مع الجامعات، ومركز المبادرات، وشركة تطوير لتقنيات التعليم، وشركة تطوير للخدمات التعليمية، والمراكز الأهلية والشركات.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
12:00 PM

وزير التعليم يوجّه بتمديد فترة التسجيل في برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات

حتى 20 شوال وفتح مزيد من البرامج التدريبية النوعية.. ثمن الإقبال الكبير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,833

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتمديد فترة التسجيل في برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات، إلى تاريخ 20 شوال 1440هـ، وفتح مزيد من البرامج التدريبية النوعية؛ مثمّنًا الإقبال الكبير من المعلمين والمعلمات على برامج التدريب الصيفي، وحرصهم على المساهمة في تطوير التعليم ورفع نواتج التعلم؛ حيث تخطى عدد المسجلين في برامج التطوير المهني الصيفي 130 ألف معلم ومعلمة، وبلغ عدد البرامج التدريبية 5904 برامج.

من جانبه، قدّم ‏المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور محمد المقبل، شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم، على إتاحة الفرصة لشاغلي الوظائف التعليمية والتوجيه بتمديد فترة التسجيل وزيادة المقاعد والبرامج التدريبية، كما قدّم شكره وتقديره لمعالي نائب الوزير الدكتور عبدالرحمن العاصمي؛ لمتابعته ودعمه المستمر لبرامج التطوير المهني.

وبيّن الدكتور محمد المقبل، أن برامج التطوير المهني الصيفي لهذا العام قد أضيف لها برامج اللغة الصينية والطفولة المبكرة والبرامج التي تعمل على رفع مستوى نواتج التعلم لدى أبنائنا الطلبة، وهذا الإقبال من المعلمين والمعلمات نابع من حرصهم الذاتي على تطوير ممارساتهم المهنية والاستفادة من البرامج التي يقدّمها المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالمشاركة مع الجامعات، ومركز المبادرات، وشركة تطوير لتقنيات التعليم، وشركة تطوير للخدمات التعليمية، والمراكز الأهلية والشركات.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,542
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,378
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,388
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,168

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف
قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة