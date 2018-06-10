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خرائط جوجل تُقَدّم تحديثات مرتبطة بـ"كوفيد 19"

عبر معلومات حول تفشي فيروس كورونا المستجد

كشفت تقارير صحفية عالمية عن طريق تطبيق "خرائط جوجل"، تحديثًا يقدم معلومات مرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن تحديث "خرائط جوجل" قررت تقديم خدمات لمساعدة المواطنين في مواجهة "كوفيد 19".

وتقدم "خرائط جوجل" معلومات وخدمات حول وسائل النقل العام المعطلة ونقاط التفتيش الحدودية ومراكز اختبار "كوفيد 19".

ومن المتوقع أن يتم تطبيق تلك الخدمات في "جوجل مابس" لمستخدمي التطبيق في الأرجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وكولومبيا وفرنسا والهند والمكسيك وهولندا وإسبانيا وتايلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ووعدت "جوجل" أن يتم توسيع تلك الخدمة لدول أكثر في الفترة المقبلة.

وسيتلقى المستخدمون في الدول المذكورة رسالة عبر "خرائط جوجل"، تفيد بالخدمات العامة التي تم تعليقها.

وسيظهر في صفحة الاستكشاف عند تحديد خيار النقل العام، الوسائل المتاحة، والحافلات والقطارات التي تعمل في الوقت الحالي.

كما سيتلقى السائقون أيضًا تنبيهات بشأن القيادة عند عبور الحدود الدولية، والقيود الموجودة في الدولة التي تتجه لها.

كما سيتيح تطبيق "جوجل مابس" خدمة التنقل إلى المرافق الطبية، وإذا كان يمكن لتلك المرافق إجراء اختبارات "كوفيد 19" من عدمها، كما أنها تطلب منك معلوماتك لتوجهك إلى المكان الصحيح حسب حالتك الطبية.

وتطرح "جوجل" ميزة أخرى جديدة للمساعدة على التخطيط لرحلتك، وكيفية تجنب التجمعات الضخمة قدر الإمكان.

خرائط جوجل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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خرائط جوجل تُقَدّم تحديثات مرتبطة بـ"كوفيد 19"
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية عن طريق تطبيق "خرائط جوجل"، تحديثًا يقدم معلومات مرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن تحديث "خرائط جوجل" قررت تقديم خدمات لمساعدة المواطنين في مواجهة "كوفيد 19".

وتقدم "خرائط جوجل" معلومات وخدمات حول وسائل النقل العام المعطلة ونقاط التفتيش الحدودية ومراكز اختبار "كوفيد 19".

ومن المتوقع أن يتم تطبيق تلك الخدمات في "جوجل مابس" لمستخدمي التطبيق في الأرجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وكولومبيا وفرنسا والهند والمكسيك وهولندا وإسبانيا وتايلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ووعدت "جوجل" أن يتم توسيع تلك الخدمة لدول أكثر في الفترة المقبلة.

وسيتلقى المستخدمون في الدول المذكورة رسالة عبر "خرائط جوجل"، تفيد بالخدمات العامة التي تم تعليقها.

وسيظهر في صفحة الاستكشاف عند تحديد خيار النقل العام، الوسائل المتاحة، والحافلات والقطارات التي تعمل في الوقت الحالي.

كما سيتلقى السائقون أيضًا تنبيهات بشأن القيادة عند عبور الحدود الدولية، والقيود الموجودة في الدولة التي تتجه لها.

كما سيتيح تطبيق "جوجل مابس" خدمة التنقل إلى المرافق الطبية، وإذا كان يمكن لتلك المرافق إجراء اختبارات "كوفيد 19" من عدمها، كما أنها تطلب منك معلوماتك لتوجهك إلى المكان الصحيح حسب حالتك الطبية.

وتطرح "جوجل" ميزة أخرى جديدة للمساعدة على التخطيط لرحلتك، وكيفية تجنب التجمعات الضخمة قدر الإمكان.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
12:54 PM

خرائط جوجل تُقَدّم تحديثات مرتبطة بـ"كوفيد 19"

عبر معلومات حول تفشي فيروس كورونا المستجد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية عن طريق تطبيق "خرائط جوجل"، تحديثًا يقدم معلومات مرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن تحديث "خرائط جوجل" قررت تقديم خدمات لمساعدة المواطنين في مواجهة "كوفيد 19".

وتقدم "خرائط جوجل" معلومات وخدمات حول وسائل النقل العام المعطلة ونقاط التفتيش الحدودية ومراكز اختبار "كوفيد 19".

ومن المتوقع أن يتم تطبيق تلك الخدمات في "جوجل مابس" لمستخدمي التطبيق في الأرجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وكولومبيا وفرنسا والهند والمكسيك وهولندا وإسبانيا وتايلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ووعدت "جوجل" أن يتم توسيع تلك الخدمة لدول أكثر في الفترة المقبلة.

وسيتلقى المستخدمون في الدول المذكورة رسالة عبر "خرائط جوجل"، تفيد بالخدمات العامة التي تم تعليقها.

وسيظهر في صفحة الاستكشاف عند تحديد خيار النقل العام، الوسائل المتاحة، والحافلات والقطارات التي تعمل في الوقت الحالي.

كما سيتلقى السائقون أيضًا تنبيهات بشأن القيادة عند عبور الحدود الدولية، والقيود الموجودة في الدولة التي تتجه لها.

كما سيتيح تطبيق "جوجل مابس" خدمة التنقل إلى المرافق الطبية، وإذا كان يمكن لتلك المرافق إجراء اختبارات "كوفيد 19" من عدمها، كما أنها تطلب منك معلوماتك لتوجهك إلى المكان الصحيح حسب حالتك الطبية.

وتطرح "جوجل" ميزة أخرى جديدة للمساعدة على التخطيط لرحلتك، وكيفية تجنب التجمعات الضخمة قدر الإمكان.

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