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من أجل مشروعها المنزلي.. مُسِنة تقطع 90 كم لتتعلم الخياطة مع زميلاتها

دورة نفّذتها جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعي

لم تمنع "المسافة الطويلة"، مُسِنة سعودية عن امتهان الخياطة، إذ تقطع يومياً 90 كيلو متراً، لتعلم الخياطة والحياكة متحدية قريناتها من النساء بتعلم هذه المهنة الصعبة.

والتقت "سبق"، السيدة التي تسكن مركز الموسم الحدودي، التي قالت إنها تقطع يومياً ما يقارب 90 كيلو متراً للوصول إلى مقر الدورة التي نفّذتها جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعي.

وبيّنت أنها تسعى لفتح مشروعها المنزلي بمساعدة ابنتها التي التحقت معها في الدورة نفسها.

وقالت الشابة سلمى يحيى؛ إنها خريجة التصميم والعمارة والتحقت بالدورة لتواصل شغفها في المهنة الفنية؛ مبينة أنها استفادت من المدربات على أساسيات الخياطة والحياكة وصناعة المجالس المنزلية والستائر والأثاث.

وأوضحت رئيسة جمعية الأنامل المبدعة عائشة الشبيلي؛ أن الدورة التي قدمتها إحدى مدربات الجمعية المعتمدات، تهدف إلى تطوير مهارات الفتيات في الحرف المهنية وتأهيلهن إلى سوق العمل وإكسابهن المهارات اللازمة في كيفية إدارة مشروع من المنزل.

وبيّنت الشبيلي؛ أن فكرة المشروع انطلقت كاستكمال لمراحل التعاون المستمرة بين الجمعية وبنك التنمية، حيث دعم البنك ببرامج ومشاريع الجمعية التأهيلية والتمويلية التي يستهدف من خلالها البنك والجمعية تطوير أداء الأسر الحرفية المنتجة واعتمادها على نفسها، مؤكدة أن المتدربة في نهاية الدورة ستحصل على شهادة معتمدة تتيح لها الفرصة لبدء مشروعها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من أجل مشروعها المنزلي.. مُسِنة تقطع 90 كم لتتعلم الخياطة مع زميلاتها
سبق

لم تمنع "المسافة الطويلة"، مُسِنة سعودية عن امتهان الخياطة، إذ تقطع يومياً 90 كيلو متراً، لتعلم الخياطة والحياكة متحدية قريناتها من النساء بتعلم هذه المهنة الصعبة.

والتقت "سبق"، السيدة التي تسكن مركز الموسم الحدودي، التي قالت إنها تقطع يومياً ما يقارب 90 كيلو متراً للوصول إلى مقر الدورة التي نفّذتها جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعي.

وبيّنت أنها تسعى لفتح مشروعها المنزلي بمساعدة ابنتها التي التحقت معها في الدورة نفسها.

وقالت الشابة سلمى يحيى؛ إنها خريجة التصميم والعمارة والتحقت بالدورة لتواصل شغفها في المهنة الفنية؛ مبينة أنها استفادت من المدربات على أساسيات الخياطة والحياكة وصناعة المجالس المنزلية والستائر والأثاث.

وأوضحت رئيسة جمعية الأنامل المبدعة عائشة الشبيلي؛ أن الدورة التي قدمتها إحدى مدربات الجمعية المعتمدات، تهدف إلى تطوير مهارات الفتيات في الحرف المهنية وتأهيلهن إلى سوق العمل وإكسابهن المهارات اللازمة في كيفية إدارة مشروع من المنزل.

وبيّنت الشبيلي؛ أن فكرة المشروع انطلقت كاستكمال لمراحل التعاون المستمرة بين الجمعية وبنك التنمية، حيث دعم البنك ببرامج ومشاريع الجمعية التأهيلية والتمويلية التي يستهدف من خلالها البنك والجمعية تطوير أداء الأسر الحرفية المنتجة واعتمادها على نفسها، مؤكدة أن المتدربة في نهاية الدورة ستحصل على شهادة معتمدة تتيح لها الفرصة لبدء مشروعها.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
01:45 PM

من أجل مشروعها المنزلي.. مُسِنة تقطع 90 كم لتتعلم الخياطة مع زميلاتها

دورة نفّذتها جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعي

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فهد كاملي - جازان
5
3,261

لم تمنع "المسافة الطويلة"، مُسِنة سعودية عن امتهان الخياطة، إذ تقطع يومياً 90 كيلو متراً، لتعلم الخياطة والحياكة متحدية قريناتها من النساء بتعلم هذه المهنة الصعبة.

والتقت "سبق"، السيدة التي تسكن مركز الموسم الحدودي، التي قالت إنها تقطع يومياً ما يقارب 90 كيلو متراً للوصول إلى مقر الدورة التي نفّذتها جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعي.

وبيّنت أنها تسعى لفتح مشروعها المنزلي بمساعدة ابنتها التي التحقت معها في الدورة نفسها.

وقالت الشابة سلمى يحيى؛ إنها خريجة التصميم والعمارة والتحقت بالدورة لتواصل شغفها في المهنة الفنية؛ مبينة أنها استفادت من المدربات على أساسيات الخياطة والحياكة وصناعة المجالس المنزلية والستائر والأثاث.

وأوضحت رئيسة جمعية الأنامل المبدعة عائشة الشبيلي؛ أن الدورة التي قدمتها إحدى مدربات الجمعية المعتمدات، تهدف إلى تطوير مهارات الفتيات في الحرف المهنية وتأهيلهن إلى سوق العمل وإكسابهن المهارات اللازمة في كيفية إدارة مشروع من المنزل.

وبيّنت الشبيلي؛ أن فكرة المشروع انطلقت كاستكمال لمراحل التعاون المستمرة بين الجمعية وبنك التنمية، حيث دعم البنك ببرامج ومشاريع الجمعية التأهيلية والتمويلية التي يستهدف من خلالها البنك والجمعية تطوير أداء الأسر الحرفية المنتجة واعتمادها على نفسها، مؤكدة أن المتدربة في نهاية الدورة ستحصل على شهادة معتمدة تتيح لها الفرصة لبدء مشروعها.

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